ОСМС: есть основа для роста

Екатерина Бескорсая

С 1 июля начались первые перечисления в Фонд обязательного социального медицинского страхования: за две недели работы поступило более 15,2 млн тенге от работодателей за 11 тыс. работников и свыше 91,4 млн тенге в качестве взносов индивидуальных предпринимателей и физических лиц, получающих доходы по договорам гражданско-правового характера.

Всем и каждому

В фонде признаются: не ожидали, что казахстанцы столь ответственно отнесутся к своим обязательствам, ведь первые отчисления и взносы можно было делать до 25 августа - после того, как насчитаны и выплачены все заработные платы. Безусловно, именно в августе поступит основной поток от тех категорий плательщиков, которые вступают в систему ОСМС в нынешнем году, но и первые дни показали, что население и организации страны готовы к работе в новых условиях.

Пожалуй, 80-й шаг Плана нации «Внедрение обязательного социального медицинского страхования» - один из самых объемных по своему наполнению. Иначе и быть не могло, он касается буквально каждого жителя страны, вне зависимости от возраста, пола, рода деятельности. У любого из нас могут возникнуть вопросы, и, чтобы ответов на них было ровно столько же, во всех регионах Казахстана проводится масштабная информационно-разъяснительная работа и даже составлен единый медиаплан «Қуатты Қазақстан». Участвуют в этом представители самых разных структур: министерств здравоохранения, труда и социальной защиты, корпорации «Правительство для граждан», АО «Казпочта», местных акиматов и территориальных госорганов.

Члены региональных «разъяснительных» штабов провели более 26,5 тыс. встреч с охватом свыше 6 млн человек среди различных целевых групп. С начала июня совместно с акиматами областей Минздрав проводит акцию «500 крупнейших предприятий Казахстана», в рамках которой подготовленные спикеры проводят встречи в трудовых коллективах страны, - их уже состоялось более 700 с охватом свыше 118 тыс. человек. Немаловажно, что такой формат разъяснений не отвлекает работников от производственного процесса и не требует их личного времени.

Для информирования населения в самых отдаленных сельских округах, где живут не более 100 человек, задействован ресурс мобильных центров обслуживания населения.

- Для информационно-разъяснительной работы применяются самые разные инструменты, - говорит руководитель республиканской проектной группы информационно-разъяснительной работы Зауреш Балкенова. - Сейчас мы делаем акцент на встречах с плательщиками фонда - теми, кто входит в систему уже с июля - работодателями и индивидуальными предпринимателями. Для этого встречаемся с коллективами, а управления здравоохранения составляли списки через акиматы и ассоциации предпринимателей для содействия с ИП. Непростую работу приходится проводить по линии Министерства труда и социальной защиты населения вплоть до поквартирных обходов. Самозанятые - довольно скрытая группа, о которой мы мало знаем, и задача стоит, чтобы они пришли либо в поликлинику, либо в ЦОНы и уточнили свой статус.

Активное информирование населения по прикрепительной кампании и определению статуса будущих участников ОСМС, по отчетам управлений здравоохранения областей, дало такой результат: на 30 июня заявили о своем статусе 8,9 млн казахстанцев, прикрепились 383 869 человек по праву свободного выбора. Естественно, очень важно, кто проводит этот повсеместный ликбез, насколько сами лекторы компетентны. Поэтому в июне закончилось обучение медицинских работников по вопросам ОСМС - обучены почти 140 тыс. человек, практически весь состав менеджеров и практикующих врачей и около 99% средних медицинских работников. К слову, в каждой медорганизации были созданы «мобильные пятерки», которые разъясняют новшества населению из первых уст.

Занимаются пропагандой еще и сотрудники Фонда ОСМС: проводят обучение спикеров, которые работают в регионах, в том числе по видеоконференц-связи, встречаются с коллективами, в поликлиниках, во многих местах, где есть скопление населения.

- Кроме того, важно дать компетентную информацию тем, кто будет перечислять средства сам, и через кого это будет проходить. Совместно с комитетом госдоходов мы проводили семинары с бухгалтерами, - уточняет управляющий директор по работе с пользователями медицинской помощи фонда Забира Оразалиева. - Мы формируем единые рекомендации по нормам закона, который подписан 30 июня 2017 года. Работа идет и с контрагентами фонда, соответствующее письмо направлено в Ассоциацию финансистов Казахстана, чтобы на их площадке банки второго уровня могли пройти обучение. Состоялись семинары и для сотрудников ЦОНов, работников Казпочты. Подготовлены и разосланы специальные памятки для операторов.

В фонде подчеркивают: вся эта работа - не кампанейщина, в новой системе много нюансов, о которых мы сначала не думаем, но, столкнувшись с ними, должны получить ответы на месте. Вот лишь пара примеров. Система медицинского страхования построена таким образом, что никому не нужно открывать счета в финансовых институтах: функции лицевого счета будет выполнять ИИН. И при поступлении в фонд платежа через ИИН человека он получает статус застрахованного. А в представлении многих, судя по вопросам на встречах с населением, нужно будет открыть счет в фонде соцстрахования.

Еще один вариант: когда самозанятые граждане начнут делать взносы за себя, а произойдет это с 1 января 2018 года, им нужно будет четко соблюдать требования фонда: несмотря на то что есть возможность перечислить средства сразу за несколько месяцев вперед, в платежном документе следует разбить, какая сумма за какой месяц, иначе средства могут вернуться. Такие тонкости знают не все самозанятые, но обязаны знать все операторы банков второго уровня, отделений Казпочты даже в самых отдаленных райцентрах и селах страны.

Конечно, во многом бесперебойное функционирование ОСМС будет зависеть от работы различных информационных систем госструктур, участвующих в реализации реформы, и сейчас проходит этап их интеграции. В среднем по Казахстану медицинские информационные системы внедрены в 45% организациях здравоохранения, а в начале года - только в 38%.

Кроме того, на контроле находится оснащенность организаций здравоохранения компьютерной техникой. По итогам первого полугодия 2017 года этот показатель в среднем по республике составляет 74%, хотя на начало года немного превышал 34%. До конца будущего года его доведут до 100. Кроме того, сейчас лишь 41,3% всех медучреждений страны имеют выход в Интернет, в их числе все городские и областные организации здравоохранения регионов, Алматы и Астаны, все центральные районные больницы, и по сравнению с началом года это больше на 4,3%. Чтобы изменить ситуацию на селе, Минздрав сформировал список организаций для включения их в ближайшие два года в проект «Покрытие волоконно-оптическими линиями связи сельских населенных пунктов Республики Казахстан» и направил его в Министерство информации и коммуникаций.

На правах партнеров

Еще один новый вектор в развитии всей системы здравоохранения - это государственно-частное партнерство, которое стало одной из составляющих 81-го шага Плана нации - развитие частной медицины, внедрение корпоративного управления в медучреждениях. Более того, ГЧП рассматривается как важнейший компонент новой экономической политики не только в качестве инструмента по привлечению инвестиций в инфраструктуру, но и как инструмент повышения эффективности и качества медицинских услуг. При этом выгоды от реализации такого сотрудничества получат все участники.

- Государство получает снижение прямых затрат на эксплуатацию объекта, на обновление инфраструктуры, плюс эффективное управление силами частного сектора. Для населения это качество и доступность медицинской помощи. Частный сектор получит стабильный и долгосрочный бизнес: вложившись в сферу здравоохранения, компания будет иметь отдачу в виде госзаказа или компенсации части инвестзатрат, и все это прописано в долгосрочном контракте, - говорит директор департамента инвестиционной политики МЗ РК Аслан Кинаятов. - Подчеркну, что здесь важна именно долгосрочность сотрудничества: минимальный срок - 3 года, в среднем - 101 год, максимальный срок - 30 лет. Такой подход к обязательствам выгоден всем.

Если говорить о том, что уже сделано, языком цифр, то в рамках Комплексного плана приватизированы 9 объектов здравоохранения (2 республиканских и 7 местных), переданы в доверительное управление 10 объектов, из которых 8 - с правом выкупа, 2 - без права, заключены договоры по 11 проектам ГЧП. Сформирован и потенциальный перечень проектов ГЧП - сейчас в нем 83 проекта (2 республиканских и 81 местный) и 42 объекта доверительного управления, в основном это амбулаторно-поликлиническое звено, частично больничный сектор, но, как отметил Аслан Кинаятов, этот список может меняться.

Дело в том, что каждый конкретный проект просчитывается особенно тщательно с точки зрения экономики: составляется инвестиционная модель проекта с просчетом инвестиций, рентабельности, изучаются потребности населения в этой услуге именно в этом селе или городе и так далее. Если есть вероятность, что проект не окупится, то и бизнес в него не пойдет. Кстати, А. Кинаятов считает, что региональным властям нужно более тщательно прорабатывать проекты, а предпринимателям стоит понять, что открытие частной клиники - еще не государственно-частное партнерство.

- Мы разрабатываем единый перспективный план развития сети медорганизаций страны до 2025 года, определяем ниши, где есть острая потребность в определенных услугах. Думаю, к концу года он будет готов, - продолжает Аслан Кинаятов. - Пока мы рассматриваем в основном населенные пункты, которые имеют высокий потенциал социально-экономического развития, где будет высокая обращаемость пациентов, соответственно, и поток денежных средств хороший, и окупаемость проектов выше. Когда мы с местными исполнительными органами четко определимся, где у нас узкие места, какие инвестпроекты нужно реализовывать, тогда и частному сектору будет проще предложить нам свою помощь. Параллельно мы анализируем действующую сеть: будем уходить от монопрофильности больниц, проводить разукрупнение участков врачей общей практики, чтобы приблизить врачей к населению.

Важно понимать, что в развитии ГЧП есть ограничения. Существует регламентированный Указом Президента перечень профилей объектов, которые нельзя передавать по ГЧП или в концессию. В нем такие стратегические секторы, как ВИЧ, туберкулез, службы крови и так далее.

Что в перспективе?

В Плане нации есть еще один шаг - 82-й, непосредственно затрагивающий сферу здравоохранения, он предусматривает создание Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг при Министерстве здравоохранения. В большей степени этот шаг исполнен, комиссия работает, условно говоря, именно ее члены формируют правила, как лечить всех казахстанцев.

В комиссии действуют 5 рабочих подгрупп - по рассмотрению клинических протоколов, по оценке медицинских технологий, формулярный комитет, по качеству медуслуг и аккредитации и по модернизации медицинского образования.

- Здравоохранение не стоит на месте, постоянно появляются новые препараты, новые подходы к лечению, техника и так далее, - говорит руководитель управления стандартизации медицинских услуг департамента организации медицинской помощи МЗ РК Гульнара Жаксылыкова. - Если клинический протокол старый, то мы его пересматриваем в соответствии с международными стандартами. Безусловно, нужно понимать, что протокол имеет рекомендательный характер, ведь все люди разные, так что важно учитывать индивидуальные подходы.

В 2016 году прошло 18 заседаний Объединенной комиссии: одобрен 281 клинический протокол диагностики и лечения, 40 медицинских технологий и 8 стандартов организации медицинской помощи. В первом полугодии нынешнего года проведено 6 заседаний, одобрены 61 клинический протокол диагностики и лечения, 10 медицинских технологий. В текущем году запланировано разработать и совершенствовать 180 клинических протоколов, в том числе 98 новых и 82 старых, утвердить 8 стандартов организации оказания медпомощи. Два стандарта - по организации стоматологической и оториноларингологической помощи, уже утверждены и прошли регистрацию в Минюсте в 2017 году. На этот момент на стадии согласования находятся 3 стандарта по оказанию хирургической, неонатальной хирургической помощи, челюстно-лицевой хирургии. Утвержден стандарт организации аллергологической и иммунологической помощи, который направлен на госрегистрацию.

Проводится работа по переводу Объединенной комиссии по качеству медицинских услуг в саморегулируемую организацию, это позволит принимать решения самим профессиональным сообществом в консенсусе с государством. Часть государственных функций планируют передать профессиональным медицинским ассоциациям, и чтобы оценить их готовность к такой работе и уровень профессионализма, планируется провести их аккредитацию.

- В Казахстане много медицинских ассоциаций - более 70, но пока они не всегда соответствуют международному опыту, зачастую действуют разрозненно, - уточняет Гульнара Жаксылыкова. - В идеале каждый врач и медсестра должны быть членами профильных ассоциаций, которые будут не только защищать их права, но и предъявлять требования к ним самим. Тогда такие массовые, компетентные ассоциации смогут выйти на уровень для разработки клинических протоколов, рекомендаций и так далее. Пока это наша перспектива. Мы готовим проект приказа по аккредитации наших профессиональных ассоциаций, уже есть объявление о том, что планируется конкурс, но готовы пройти эту процедуру лишь несколько объединений.