Николай Куатов: Среди алматинских призывников есть и олимпийские чемпионы

В этом году ряды Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований пополнят две тысячи алматинских призывников.

Не так давно в Казахстане завершился весенний призыв на срочную воинскую службу, в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования было призвано в общей сложности почти 17 тысяч военнослужащих в возрасте 18-27 лет. Как осуществлялся призыв в мегаполисе, рассказывает порталу Zakon.kz начальник Департамент по делам обороны по г. Алматы генерал-майор Николай Куатов.





- В этом году призыв граждан на срочную воинскую службу и их предназначение в воинские команды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК осуществлялся из числа молодых людей в возрасте 18-27 лет, годных по состоянию здоровья к воинской службе, с учетом их физических и морально-деловых качеств, а также полученными ими ранее специальностей.





Воинские части комплектовались по экстерриториальному принципу с учетом пропорционального распределения наряда на призыв. Это Вооруженные Силы Республики Казахстан, Пограничная служба Комитета национальной безопасности. Национальная гвардия и Служба государственной охраны.





Особо хочу отметить, в период весеннего призыва была проведена большая информационно-имиджевая работа, в ходе которой общественность и население были широко информированы о порядке проведения призыва на срочную воинскую службу и условиях прохождения воинской службы в рядах Вооруженных Сил Республики Казахстан. Эта работа проводилась местными органами военного управления совместно с воинскими частями и учебными заведениями.





- Каковы основные задачи призыва на срочную воинскую службу в этом году?





- Призывная кампания предусматривает ряд задач. Это, во-первых, своевременное и качественное укомплектование воинских частей в соответствии с нарядом Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального Штаба Вооруженных Сил РК.





Во-вторых, комплектование воинских частей Министерства обороны призывниками с высшим и средне-специальным образованием, окончившими военно-техническую школу.





В-третьих, полное медицинское обеспечение проведения призыва. Как я уже сказал в начале нашей беседы, мы призываем молодых людей, годных по состоянию здоровья к воинской службе.





В-четвертых, своевременное выявление хронических заболеваний у призывников, выявление лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками и наркотическими веществами.





В-пятых, недопущение призыва в армию граждан, состоящих в незарегистрированных в установленном законодательством порядке партиях, общественных объединениях и в нетрадиционных религиозных течениях.





В целом подготовка, обеспечение и проведение весеннего призыва на срочную воинскую службу в 2017 году Департаментом и управлениями по делам обороны районов города Алматы осуществлялись на основании требований закона о воинской службе и статусе военнослужащих, указа Президента и постановления акимата города Алматы.





- Николай Мамбетович, расскажите, пожалуйста, более подробно, какие конкретно мероприятия были проведены вами для достижения качественной организации и проведения призыва.





- Если говорить о подготовительных мероприятиях, то в первую очередь были разработаны и утверждены планы основных мероприятий по подготовке и проведению призыва. За этими сухими строками стоит большая масштабная работа. Нами были направлены запросы и получены ответы из лечебных учреждений о призывниках, состоящих на диспансерном учете; на базе акимата города Алматы под руководством заместителя Акима – председателя призывной комиссии, проведены инструкторско-методические занятия с членами городской и районных призывных комиссий с участием руководителей государственных учреждений и организаций; доведены до Управлений по делам обороны районов города Алматы планы комплектования Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований РК.





Кроме того, мы провели расширенное совещание с заместителями акимов районов, представителями управлений по делам обороны районов города Алматы, Департамента внутренних дел, Департамента Комитета национальной безопасности, регионального командования «Оңтүстік», Национальной гвардии Республики Казахстан, которые были ответственными за отбор призывников в воинские части.





В повестке совещания были такие важные вопросы как оповещение изученных, отобранных и подлежащих призыву на срочную воинскую службу призывников, качественное комплектование воинских частей, недостатки и проблемные вопросы, имевшие место при комплектовании команд весной 2017 года.





При рассмотрении этих вопросов, мы сразу же обозначали пути их решения. Это качественное и своевременное оборудование и содержание призывных пунктов. Это полное обеспечение необходимыми медикаментами и инструментарием. Это обязательное проведение наркологического тестирования призывников перед отправкой в воинские части. Также это ужесточение требований по обязательному лабораторному обследованию на гепатит и туберкулез, улучшение качества профессионально-психологического отбора молодого пополнения и автоматизации работы военных психологов с использованием универсального психодиагностического комплекса «Ақ сұнкар». Ну и, наконец, это организация персонального изучения призывников на основе планомерного накопления в местных органах военного управления сведений об их моральных и деловых качествах, состоянии здоровья, физического развития, семейного положения, общеобразовательной и специальной подготовки.





- Если сравнивать с призывом 2016 года, то есть ли какие-либо различия?





- Несомненно, есть.

Скажу, что в сравнении с призывом 2016 года, в этот раз значительно улучшились такие показатели, как организация и обеспечение призыва акиматами районов; накопление призывных ресурсов в Управлениях по делам обороны районов города Алматы, оно заметно увеличилось вследствие своевременной и качественной организации работы приписки граждан к призывным участкам. Также своевременно проводилось оповещение призывников по месту жительства и по месту работы, в этой работе активное участие приняли местные органы военного управления и сотрудники органов внутренних дел, и представители акиматов. В соответствии с постановлением акима города Алматы перед отправкой команд были проведены мандатные комиссии во главе с председателем и членами призывной комиссии, а также контрольные медицинские освидетельствования.





- Раньше, в советское время, проводы в армию были настоящим праздником, своих братишек, одноклассников, соседей мы, помню, провожали всем селом, с песнями, танцами, под гармошку. Сейчас такого, к сожалению, нет…





- Почему же? Сейчас тоже в армию провожают в торжественной обстановке с освещением в средствах массовой информации. Причем в этом мероприятии участвуют не только близкие и родные призывника, но и представители местных исполнительных органов, общественных ветеранских организаций, начальники Управлений по делам обороны районов города Алматы и так далее.





- Ваше дело – призвать молодых людей, а дальнейшая их служба вас уже не касается?





- К сожалению, многие так думают, но это не так. Мы принимаем активное участие в предотвращения нарушений воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах РК. Для этого Департаментом по делам обороны города Алматы организован проект «Обратная связь с военнослужащими срочной службы и их родителями». Целью проекта является адаптация молодого пополнения во время службы, создание благоприятной морально-психологической атмосферы, поддержка родителей. К слову, информированности родителей и близких родственников призывников Департамент в период призыва уделяет огромное внимание. Так, обеспечиваем их всеми номерами телефонов доверия правоохранительных органов, проводим обширную разъяснительную работу о важности и срочном уведомлении обо всех случаях посягательства на жизнь, здоровье, имущество, честь и достоинство военнослужащих срочной службы в период службы.





Также должностные лица Управлений по делам обороны районов города Алматы совместно с местными исполнительными органами и советами ветеранов принимают участие в церемонии приведения молодого пополнения к Военной присяге. Благодаря таким мероприятиям, удается своевременно и качественно проводить призывную кампанию со стопроцентным выполнением наряда.





В целом задачи по подготовке к призыву в 2017 году Департаментом и управлениями по делам обороны районов города Алматы выполнены. В общей сложности в этом году ряды Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований из Алматы будут пополнены призывниками порядка 2000 человек.





- Говорят, среди алматинских призывников есть и олимпийские чемпионы, это так?





- Совершенно верно, чемпионы у нас есть и не один. К примеру, в прошлом году в числе алматинских призывников были олимпийские чемпионы рядовой Дмитрий Баландин, пловец, и рядовой Ниджат Рахимов, тяжелоатлет. Как вы знаете, они оба стали золотыми призерами Олимпийских игр в Рио в 2016 году.





- Николай Мамбетович, какие задачи стоят теперь перед осенним призывом?





- Задачи осеннего призыва уже тоже определены. Это принятие эффективных мер по повышению качества призыва граждан, улучшение условий и качества работы призывных и медицинских комиссий, проведение качественного медицинского освидетельствования в местных органах военного управления. Также нам предстоит до начала призывной кампании довести до ста процентов укомплектованность медицинских комиссий врачами-специалистами и всем необходимым медицинским инструментарием и имуществом; своевременно формировать команды призывниками, прошедшими предварительное изучение и отбор, представлять их представителям воинских частей в установленные сроки и так далее.





Как видим, работы много, при этом мы требуем от должностных лиц исключить формальный подход к исполнению своих обязанностей и на высоком уровне проводить призывную работу, проявлять принципиальность и дальше продолжать разъяснительную работу среди граждан призывного возраста, в средствах массовой информации широко освещать престиж воинской службы.









Торгын Нурсеитова



