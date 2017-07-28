Внедрение аудио-видеофиксации всех судебных процессов

Развитие информационных технологий - один из шагов к глубоким преобразованиям в государственном секторе, конечная цель которых есть построение единого информационного пространства в Казахстане как целостного организма с обширной и гибкой базой данных, системой коммуникаций, средствами анализа и принятия решения.

20 пунктом Плана нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ, предложенной нашим Президентом, является внедрение аудиовидеофиксации всех судебных процессов в обязательном порядке.

Применение судом видео-, звукозаписи в зале судебного заседания регламентируется статьями 257 Гражданского процессуального кодекса, 328 Уголовно-процессуального кодекса, Нормативными постановлениями Верховного Суда Республики Казахстан №25 от 6 декабря 2002 года «О соблюдении принципа гласности судопроизводства по уголовным делам» и № 5 от 28 октября 2005 года «О соблюдении принципа гласности судебного разбирательства по гражданским делам».

Необходимо отметить, что данное положение Плана уже успешно внедрено и выполняется в судах Восточно-Казахстанской области. В частности, в Катон-Карагайском районном суде ВКО производится аудио-видеофиксация всех судебных процессов. Применение аудиовидеофиксации заседаний суда практически исключает принесение участниками процесса замечаний на протокол судебного разбирательства ввиду несогласия с содержанием показаний сторон в судебном заседании. Запись позволяет судьям вышестоящих судебных инстанций ознакомиться с полным, объективным изложением показаний участников процесса.

Наличие аудиовидеофиксации играет незаменимую роль при разрешении жалоб на действия судей и работников судебной системы, поскольку защищает их от необоснованных, клеветнических обращений. При этом факт производства записи дисциплинирует как самих судей, так и остальных участников процесса, дополнительно обязывает тщательно соблюдать нормы закона и этики.

К примеру, представители сторон, адвокаты уже отмечают гораздо лучшую подготовленность к заседанию и надлежащее поведение его участников, когда применяется видеозапись. Участники заседания не подают замечания на содержание протокола, если судебный процесс записывали на видео.

Кроме того, видеопротокол фиксирует не только слова, но и интонацию, мимику, реакцию всех участников судебного процесса, беспристрастно передает происходящее в судебном зале, видеозапись более точна: она не допускает интерпретации сказанного, не допускает ошибок в изложении услышанного.

После рассмотрения дела секретарь судебного заседания записывает весь отснятый судебный процесс на СD-диск, который затем хранится при деле.

Широкое применение инновационных технологий является одним из приоритетных направлений совершенствования судопроизводства. Дальнейшая автоматизация и информатизация деятельности судов, основанная на применении передовых технологий, использовании международного опыта, в конечном итоге будет способствовать повышению эффективности проводимой правовой политики; усилению конкурентоспособности государства; росту уровня удовлетворенности общества деятельностью судебных органов, доверия населения к судам.

Председатель Катон-Карагайского районного суда ВКО Секербеков Б.Т