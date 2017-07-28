Сагинтаев обсудил с предпринимателями Карагандинской области вопросы развития МСБ

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область, Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с членами Регионального совета Палаты предпринимателей «Атамекен», на которой обсуждались вопросы развития малого и среднего

В совещании приняли участие руководители центральных государственных органов, председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, директор региональной палаты предпринимателей Карагандинской области Ернар Кульпеисов, директор ТОО «Бюро по приватизации» Александр Перов, директор ПК «АСПАП» Толеген Ашимов, глава КХ «Шыгыс» Шамиль Осин, генеральный директор ТОО «Kazcenterelectroprovod» Сергей Ким, директор ОИП и ЮЛ «Ассоциация застройщиков Карагандинской области» Найля Каирбекова, директор ТОО «Магнитка Казамета» Андрей Витик.





На встрече обсуждены вопросы отмены дифференцированного тарифа на коммунальные услуги, внедрения системы еврокодов взамен устаревших строительных норм и правил (СНИП), выплат инвестиционных субсидий АПК, поддержки отечественных товаропроизводителей в части снижения импортных таможенных пошлин на сырье и компенсации расходов на транспортировку грузов по территории РК. Помимо этого, были озвучены вопросы, касающиеся взаимоотношений монополистов с потребителями и сдерживающих развитие предпринимательской деятельности факторов.





Озвученные предпринимателями темы прокомментировали министр национальной экономики РК Т. Сулейменов, министр по инвестициям и развитию РК Ж. Касымбек и вице-министр сельского хозяйства РК Г. Исаева.





Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что задачу по развитию предпринимательства в Казахстане, в рамках формирования новой модели экономического роста, поставил Президент страны Н. Назарбаев в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность». В этой связи Правительством уделяется пристальное внимание вопросам поддержки бизнеса.





Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что проводимая в стране технологическая модернизация дает широкие возможности для вовлечения отечественных предпринимателей в создание новых производств и продуктов. Вместе с тем, бизнесмены могут принять активное участие в дальнейшем развитии таких секторов экономики, как сервисные услуги и экономика простых вещей. Это, в свою очередь позволит создать дополнительные рабочие места для потенциально высвобождаемых работников из других сфер.





В завершение встречи Бакытжан Сагинтаев отметил, что Правительство всегда открыто для обсуждения вопросов, волнующих бизнес-сообщество, и призвал предпринимателей активнее принимать участие в совместной работе по реализации задач в рамках модернизации экономики.





Государственным органам поручено взять решение озвученных вопросов на контроль.