А. Шамбилов: Уже есть факты вербовки сотрудников различных учреждений радикальными группами

Экстремистского и террористического рода преступления в Казахстане совершаются больше, чем в других странах Центральной Азии.

В последние годы стал весьма актуальным вопрос распространения радикального ислама в учреждениях уголовно-исполнительной системы Казахстана, сообщает Zakon.kz





Именно в местах лишения свободы сосредотачиваются лица, осужденные за религиозный экстремизм и терроризм и есть определенное влияние на осужденных в тюрьмах из вне. Места лишения свободы являются благоприятной вербовочной средой для приверженцев насильственного экстремизма, в связи с чем работникам исправительных учреждений и органов уголовно-исполнительной системы необходимо обладать достаточными профессиональными знаниями и умениями работы в данной сфере деятельности, считает региональный директор Представительства Международной тюремной реформы в Центральной Азии Азамат Шамбилов.





- Проблема настолько велика, что подвергает в опасность самих сотрудников правоохранительных органов, и тем более сотрудников пенитенциарных учреждений, - говорит он. - Уже есть факты вербовки сотрудников различных учреждений и ведомств самыми талантливыми вербовщиками радикальных групп.





Сегодня в стране насчитывается более 400 осужденных за экстремизм и терроризм, в 2015 году этот показатель был больше на 30%, тогда в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 600 осужденных и следственно-арестованных, непосредственно причастных к религиозному экстремизму.





Средней возраст данной категорий осужденных составляет от 16 лет до 68 лет. По национальным признакам 344 - казахи, 14 - русские, 6 - чеченцы, 8 - узбеки, 7 - уйгуры и 23 - других национальностей. Среди них есть и женщины - 11 человек.





Относительно образования осужденных за экстремизм и терроризм, 274 имеют общее среднее образование, 44 средне специальное, 4 начальное и 81 - высшее образование. 165 осужденных за экстремизм и терроризм уже ранее привлекались к уголовной ответственности.





Около 43% осужденных, отбывающих наказание за экстремизм и терроризм, - из западного региона, а именно: из Атырауской области – 79 человек, Актюбинской области – 56, ЗКО – 28, Мангистауской области – 10 человек.





Это довольно тревожный сигнал для всего общества, значит, недостаточное внимание мы уделяем западному региону страны, где остро стоят социально-экономические вопросы, большое количество молодых людей начинают примыкать в радикальные течения со школьной парты.





- К сожалению, в нашей стране экстремистского и террористического рода преступления совершаются больше, чем в других соседних странах по Центральной Азии, - отметил Азамат Шамбилов. - За 2016 год было совершено 554 уголовных правонарушения, связанных с экстремизмом и терроризмом, в то время как в 2014-м их насчитывалось 154. Как видим, данная категория уголовного деяния увеличилось на 72%, это критический максимум для такого количество граждан как в Казахстане .





Торгын Нурсеитова





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