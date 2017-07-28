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Китайские туристы сплавились по горной реке в костюмах миньонов

28 июля 2017, 16:21

Путешественники сплавились по реке в окрестностях города Ляньюань в провинции Хунань на юго-востоке КНР.

Китайские туристы в костюмах мультипликационных персонажей миньонов совершили сплав по горной реке, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Twitter газеты People's Daily.


Путешественники сплавились по реке в окрестностях города Ляньюань в провинции Хунань на юго-востоке КНР. Таким образом они попытались спастись от сильной жары в регионе, отмечает издание China Daily.

Согласно данным метеорологического сервиса AccuWeather, в пятницу, 28 июля, температура воздуха в Ляньюане достигнет 39 градусов. В ближайшую неделю она, по прогнозам, не опустится ниже 35 градусов.

Миньоны — персонажи мультипликационной франшизы «Гадкий я» американской авиакомпании Illumination Entertainment. Они представляют собой маленьких желтых существ в синих комбинезонах.

На данный момент уже вышло три фильма франшизы, последний — в июне 2017 года. По информации Los Angeles Times, в Китае «Гадкий я 3» установил рекорд, собрав за первые два дня проката более 65 миллионов долларов. Это лучший результат среди всех мультфильмов в КНР.

Фото: Zou Bixiong / Globallookpress.com

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