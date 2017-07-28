Китайские туристы сплавились по горной реке в костюмах миньонов
28 июля 2017, 16:21
Путешественники сплавились по реке в окрестностях города Ляньюань в провинции Хунань на юго-востоке КНР.
Китайские туристы в костюмах мультипликационных персонажей миньонов совершили сплав по горной реке, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Twitter газеты People's Daily.
Путешественники сплавились по реке в окрестностях города Ляньюань в провинции Хунань на юго-востоке КНР. Таким образом они попытались спастись от сильной жары в регионе, отмечает издание China Daily.
Согласно данным метеорологического сервиса AccuWeather, в пятницу, 28 июля, температура воздуха в Ляньюане достигнет 39 градусов. В ближайшую неделю она, по прогнозам, не опустится ниже 35 градусов.
Миньоны — персонажи мультипликационной франшизы «Гадкий я» американской авиакомпании Illumination Entertainment. Они представляют собой маленьких желтых существ в синих комбинезонах.
На данный момент уже вышло три фильма франшизы, последний — в июне 2017 года. По информации Los Angeles Times, в Китае «Гадкий я 3» установил рекорд, собрав за первые два дня проката более 65 миллионов долларов. Это лучший результат среди всех мультфильмов в КНР.
Фото: Zou Bixiong / Globallookpress.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870636-0ce4025e592caf18e59b9f9ccd638e78
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...