Китайские туристы сплавились по горной реке в костюмах миньонов

Путешественники сплавились по реке в окрестностях города Ляньюань в провинции Хунань на юго-востоке КНР. Таким образом они попытались спастись от сильной жары в регионе, отмечает издание China Daily.

Согласно данным метеорологического сервиса AccuWeather, в пятницу, 28 июля, температура воздуха в Ляньюане достигнет 39 градусов. В ближайшую неделю она, по прогнозам, не опустится ниже 35 градусов.





Миньоны — персонажи мультипликационной франшизы «Гадкий я» американской авиакомпании Illumination Entertainment. Они представляют собой маленьких желтых существ в синих комбинезонах.





На данный момент уже вышло три фильма франшизы, последний — в июне 2017 года. По информации Los Angeles Times, в Китае «Гадкий я 3» установил рекорд, собрав за первые два дня проката более 65 миллионов долларов. Это лучший результат среди всех мультфильмов в КНР.