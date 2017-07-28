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При землетрясении в Иране пострадали не менее восьми человек

28 июля 2017, 16:40

Из-за подземных толчков были повреждены несколько зданий.

По меньшей мере восемь человек пострадали в результате землетрясения на западе Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Подземные толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы в 5.34 по местному времени в пятницу в 4,8 километра к востоку от города Нехавенд. Очаг залегал на глубине двух километров.

Пять пострадавших были выписаны из больницы после оказания первой помощи, еще трое остаются под наблюдением медиков.

Фото: КирТАГ

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