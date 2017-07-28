При землетрясении в Иране пострадали не менее восьми человек
28 июля 2017, 16:40
Из-за подземных толчков были повреждены несколько зданий.
По меньшей мере восемь человек пострадали в результате землетрясения на западе Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.
Подземные толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы в 5.34 по местному времени в пятницу в 4,8 километра к востоку от города Нехавенд. Очаг залегал на глубине двух километров.
Пять пострадавших были выписаны из больницы после оказания первой помощи, еще трое остаются под наблюдением медиков.
Фото: КирТАГ
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