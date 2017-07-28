Что подарили Преснякову на свадьбу
28 июля 2017, 17:23
Певец Дмитрий Колдун подарил черный мотоцикл.
Свадьбу внука Аллы Пугачевой обсуждали задолго до того, как она состоялась. Еще активнее о ней говорят сейчас, когда молодые люди узаконили свои отношения. Сотни гостей были приглашены на церемонию. Подарок Дмитрия Колдуна произвел наибольшее впечатление, сообщают Дни.ру.
26-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился на своей возлюбленной Алене Красновой. Роспись прошла в загсе Барвихи, куда невесту привезли прямиком из близлежащего отеля в белоснежном платье. После заключения брака новая ячейка общества отправилась в подмосковные Жаворонки – там в замке, украшенном пионами, виновников торжества ждали гости.
Бабушка жениха Алла Пугачева прибыла на свадьбу вместе с супругом Максимом Галкиным, ничуть не уступая в красоте вечернего туалета невесте. Кристина Орбакайте остановила выбор на длинном платье персикового цвета, подчеркивающем идеальную фигуру. Дочь Примадонны больше походила на подружку невесты.
Алена Краснова рассказала журналистам, что самым удачны подарком на свадьбу является "конверт с хрустящими купюрами".
Тем не менее, самый оригинальный подарок паре преподнес певец Дмитрий Колдун: прямо на территорию замка въехал черный мотоцикл, управляемый Никитой.
Самый волнительный момент ждал близких молодоженов почти в самом конце торжества. Под цветочным куполом возлюбленные исполнили свой первый танец под песню любимой группы жениха Linkin Park, солист которой трагически ушел из жизни неделю назад. К слову, Никита даже сделал татуировку на ноге в память о Честере Беннингтоне.
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