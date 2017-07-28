Что подарили Преснякову на свадьбу

Свадьбу внука Аллы Пугачевой обсуждали задолго до того, как она состоялась. Еще активнее о ней говорят сейчас, когда молодые люди узаконили свои отношения . Сотни гостей были приглашены на церемонию. Подарок Дмитрия Колдуна произвел наибольшее впечатление





26-летний внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился на своей возлюбленной Алене Красновой. Роспись прошла в загсе Барвихи, куда невесту привезли прямиком из близлежащего отеля в белоснежном платье. После заключения брака новая ячейка общества отправилась в подмосковные Жаворонки – там в замке, украшенном пионами, виновников торжества ждали гости.





Бабушка жениха Алла Пугачева прибыла на свадьбу вместе с супругом Максимом Галкиным, ничуть не уступая в красоте вечернего туалета невесте . Кристина Орбакайте остановила выбор на длинном платье персикового цвета, подчеркивающем идеальную фигуру. Дочь Примадонны больше походила на подружку невесты.





Алена Краснова рассказала журналистам, что самым удачны подарком на свадьбу является "конверт с хрустящими купюрами".





Тем не менее, самый оригинальный подарок паре преподнес певец Дмитрий Колдун: прямо на территорию замка въехал черный мотоцикл, управляемый Никитой.







