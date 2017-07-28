Жамбылцы продолжают удивлять талантом

На столичном ипподроме «Казанат» прошла этнокультурная программа в рамках дней Жамбылской области. Под открытым небом была организована выставка мастеров, а в концертном зале «Этно мьюзик холл» весь день выступали жамбылские артисты. Очередной фурор произвел ансамбль народных инструментов областной филармонии, передает пресс-служба акима региона.





Мероприятие разбили по тематическим секторам. В течение двух дней посетители увидят жизнь кочевников изнутри, познакомятся с национальными традициями и обрядами кочевых народов.









Для гостей мероприятия предусмотрен большой спектр развлечений, в том числе мастер-классы в ауле ремесленников, конкурсы среди зрителей на музыкальных инструментах. Посетители познакомились с исторически воссозданными традициями и обрядами казахского народа, поучаствовали в национальных играх.





Посмотреть концертную программу и познакомиться с уже полюбившимися артистами жители столицы с раннего утра приезжали на ипподром семьями. Встречали их национальными песнями и танцами артисты Шуского и Рыскуловского районов.









Не менее весело и интересно было в деревне ремесленников, где мастера декоративно-прикладного искусства создавали красивые изделия из дерева, металла, кожи, используя лишь старинные технологии, которые применяли наши предки.





Много народу в этот день было у лавки художника-ювелира, члена Союза художников РК М. Джексенбиева. В столицу мастер привез поделки из глины, а также ювелирные украшения из серебра.





Внимание многих посетителей привлекли серьги в форме колец и было достаточно тех, кто пожелал их купить. Мастер сразу отвечал, что они не продаются, но может сделать их копию. Украшения относительно не дорогие. Самые дорогостоящие серебряные комплекты в национальном стиле модницы покупали за 30 тысяч тенге.









Шумно и многолюдно было в концертном зале «Этно мьюзик холл», где целый день выступали жамбылские артисты. Здесь прошли хореографическая композиция «Көне Тараздан тазым», концертные программы «Жамбылым қандай тамаша!», «Алатау сазы» и «Думанды елім».





Особенным получился концерт оркестра национальных инструментов Жамбылской областной филармонии «Күй керуені». Наши виртуозы познакомили публику с уникальными мелодиями степей, зарядив мощнейшей положительной энергией, которая исходит из культурного наследия предков. Они также продемонстрировали, что их таланту и возможностям нет предела.





Каждую композицию зрители сопровождали бурными овациями. И это заслуженно. Наряду с «Көңілашар» Туркеша, «Ойжайлау» К. Азербаева, «Шабыт» и «Ерке сылқым» А. Желдибаева, румынская народная композиция «Жаворонок», «Балхадиша» Акана Сери, «Серпер» Курмангазы, «Булбул» Л. Хамиди, со сцены звучали «Ария Джудитты» Франца Легара, знаменитая «O sole mio» Джованни Капурро и даже застольная песня из оперы «Травиата».







