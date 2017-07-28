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«Самрук-Казына Контракт» ставит новые задачи

28 июля 2017, 19:04

И.о генерального директора компании Чингиз Боканов рассказал о новой модели закупок.

«В рамках трансформации мы переходим на новую модель закупок. Сейчас у нас новые цели и задачи. Это и качественный поставщик, и качественный товар, и развитие поставщиков, и развитие конкурентной среды, учитывая интеграционные процессы. Также есть необходимость выявлять скрытые резервы эффективности закупок», - отметил Боканов, выступая на III Форуме отечественных товаропроизводителей «Ұлы дала елі».

Для исполнения данных целей «Самрук-Казына Контракт» внедрило в закупки предварительную квалификацию потенциальных поставщиков. «Что это нам дало? Мы в рамках данной работы формируем пул потенциальных поставщиков, путем анкетирования мы видим досье потенциального поставщика, полностью всю информацию о нем. Потенциальный поставщик в рамках этой анкеты видит свои слабые стороны. И после заполнения мы приступаем к корректирующим мероприятиям. В данном случае мы даем рекомендации потенциальному поставщику, в каких моментах он может улучшить свои позиции», - пояснил он.

Топ-менеджер компании констатировал, что на сегодня в системе предварительного квалификационного отбора зарегистрировано более 5600 потенциальных поставщиков. По 64 позициям Фонда закупки проводятся уже среди компаний, прошедших ПКО.


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