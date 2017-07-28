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Учебный год в Казахстане перенесли на 2 сентября

28 июля 2017, 19:31

Школьные линейки пройдут в стране в субботу.

В Министерстве образования и науки Республики Казахстан подтвердили информацию о том, что начало учебного года в Казахстане перенесено на 2 сентября, передает Today.kz.

"Действительно, учебный год начнется 2 сентября. В этот же день пройдут школьные линейки", - сообщили в ведомстве.

Ранее в Управлении образования Астаны определились с цветом школьной формы, которая будет единой для учащихся столицы.

"По поводу школьной формы. Мы решили, что расцветка школьной формы будет единой для учащихся средних учебных заведений столицы. Спецодежда учеников Астаны будет темно-синего цвета. Этот вопрос мы уже обсуждаем с производителями и поставщиками школьной одежды", - рассказал руководитель столичного управления образования Ануар Жангозин.

Фото: © Алмаз Толеке


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