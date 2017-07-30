В полиции сообщили подробности смертельного ДТП в Алматы
30 июля 2017, 12:53
В рамках досудебного расследования будет проведён ряд экспертиз и других исследований.
В полиции сообщили подробности ДТП со смертельным исходом, которое произошло 30 июля ночью, передает Zakon.kz.
Как проинформировали в пресс-службе ДВД города, за рулем Mercedes S-Class находился гр. С., 1998 года рождения. Следуя по проспекту Аль-Фараби он допустил наезд на пешехода - гр.К., 1969 года рождения. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования сразу по двум статьям УК РК - ст.345 ч. 3 - ДТП, повлекшее смерть человека, и ст. 347 - оставление места ДТП.
"Как бы некоторые граждане не пытались уйти от ответственности за совершенное преступление, тщетно. Речь идёт о принципе неотвратимости наказания. В данном случае в рамках досудебного расследования будет проведён ряд экспертиз и других исследований, в результате которых нам удастся восстановить полную картину произошедшей трагедии и детальные обстоятельства преступления", - сообщил начальник Управления дознания ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.
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