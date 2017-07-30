Президент WBC: Геннадий Головкин – это икона бокса

Также этого звания, по мнению Сулеймана, удостоен бывший чемпион мира, мексиканец Лупе Пинтор.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман назвал казахстанского боксера Геннадия Головкина иконой бокса, передает Vesti.kz.

Глава WBC опубликовал на своей странице в Твиттере фото Головкина и бывшего чемпиона мира, мексиканца Лупе Пинтора.

"Две иконы бокса вместе: GGG и Лупе Пинтор", – написал Сулейман.

Напомним, 19 сентября GGG проведет бой с Сулем Альваресом в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы казахстанца – чемпионские пояса WBA и IBF. Канело со своей стороны поставит пояс чемпиона журнала The Ring и звание линейного чемпиона в среднем весе.

Недавно определился обязательный претендент на титул казахстанского боксера. Им стал Джермалл Чарло, одержавший победу над Хорхе Себастьяном Хейландом в США.