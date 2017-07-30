Алла Пугачева потрясла фанатов открытым кукольным платьем

Поклонники примадонны дежурно пришли в восторг, хотя кое-кто и заметил, что такой наряд больше подошел был 16-летней девушке.

Звезды отечественной эстрады продолжают сотрясать бакинский фестиваль своим внешним видом. не осталась в стороне и Алла Борисовна Пугачева, вышедшая на красную ковровую дорожку и сцену в нескромном и очень открытом «кукольным платьем» розового цвета.

«Алла Борисовна много платьев привезла в Баку. В этом платье Алла Борисовна выглядела очень секси. Настоящая императрица! „Ордена“ я делал сам из камней Сваровски. А платье сделал всего за сутки. 60 метров сетки ушло только на юбку!», — рассказал kp.ru автор платья дизайнер Алишер.

Фанаты примадонны дежурно пришли в восторг, хотя кое-кто и заметил, что такой наряд больше подошел был 16-летней девушке.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как Галкин тайком сфотографировал Пугачеву. Максим Галкин выступил в роли папарацци и тайком запечатлел ее на фото в одном купальнике, а после этого немедленно выложил снимок в Инстаграм.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что 68-летняя примадонна перенесла операцию по стентированию сосудов. А в прошлом году нестареющая Алла удивила поклонников необычайной стройностью ног и снялась обнаженной в промо-ролике нового шоу своего 40-летнего мужа.

Источник: Ридус