Американский генерал заявил о готовности США применить силу против КНДР

В то же время генерал заявил: "Если поступит призыв, мы готовы ответить быстрой смертоносной и сокрушительной силой в то время и в том месте, которые сами выберем".

В воскресенье Япония и США провели совместные учения авиации в связи с очередным пуском ракеты КНДР. В маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2. Они пролетели от западной части острова Кюсю на юго-западе Японии до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны ПВО Японии. Американские самолеты продолжили полет, в ходе которого к ним присоединились ВВС Южной Кореи.





В ночь на субботу Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.



