Американский генерал заявил о готовности США применить силу против КНДР
31 июля 2017, 06:58
В воскресенье Япония и США провели совместные учения авиации в связи с очередным пуском ракеты КНДР.
США и их союзники готовы применить "быструю, смертоносную и сокрушительную силу" в ответ на действия КНДР, если это понадобится, заявил командующий Тихоокеанскими ВВС США генерал Терренс О'Шонесси, сообщает РИА Новости.
"Северная Корея остается непосредственной угрозой региональной стабильности", — приводит телеканал Fox News его слова. Однако американский генерал отметил, что дипломатия является приоритетом для решения проблемы КНДР.
В то же время генерал заявил: "Если поступит призыв, мы готовы ответить быстрой смертоносной и сокрушительной силой в то время и в том месте, которые сами выберем".
В воскресенье Япония и США провели совместные учения авиации в связи с очередным пуском ракеты КНДР. В маневрах приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 и два истребителя японских сил самообороны F2. Они пролетели от западной части острова Кюсю на юго-западе Японии до воздушного пространства в районе Корейского полуострова в пределах зоны ПВО Японии. Американские самолеты продолжили полет, в ходе которого к ним присоединились ВВС Южной Кореи.
В ночь на субботу Северная Корея провела очередной пуск баллистической ракеты из провинции Чагандо в сторону острова Хоккайдо в Японском море. Ночное испытание баллистической ракеты Пхеньян провел впервые.
Фото: AFP 2017 / Kim Won-Jin
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