Криштиану Роналду даст показания в суде по делу о налогах
31 июля 2017, 07:16
Роналду могут приговорить к сроку от 15 месяцев до пяти лет тюремного заключения.
Футболист "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в понедельник даст показания по делу об уклонении от уплаты налогов, в котором его подозревает прокуратура, передает РИА Новости.
Роналду даст показания "в рамках дела, открытого на основании иска Прокуратуры Мадрида по факту возможного совершения нескольких налоговых преступлений в период с 2011 по 2014 годы", — говорится в заявлении пресс-службы суда, оказавшемся в распоряжении РИА Новости. Как пояснили источники агентства в Национальной судебной палате, речь не идет о суде, а о показаниях "на стадии расследования".
Свои показания Роналду будет давать в суде первой инстанции города Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид) в закрытом режиме.
Прокуратура утверждает, что португалец использовал созданную в 2010 году "бизнес-структуру" с целью сокрытия своих реальных доходов, полученных за "имиджевые права". Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 14,7 миллиона евро, в том числе в 2011 году — 1,39 миллиона евро, в 2012 году – 1,66 миллиона, в 2013 – 3,2 миллиона, в 2014 – 8,5 миллиона.
Иск в отношении португальского футболиста отдел по экономическим преступлениям прокуратуры представил в суд 13 июня. Он основан на отчете Государственного налогового агентства, согласно которому Роналду "фальсифицировал" передачу имиджевых прав обществу Tollin Associates LTD, зарегистрированному на Виргинских островах, единственным акционером которого он сам и являлся.
Tollin Associates LTD передало право на распоряжение имиджем футболиста другому обществу — Multisports&Image Management LTD, зарегистрированное в Ирландии, которое занималось вопросами имиджа футболиста только по согласованию с Tollin Associates LTD. В связи с этим, по мнению прокуратуры, передача прав второму обществу "была абсолютно не нужна" и "единственной целью было сокрытие доходов".
Через несколько дней после того, как прокуратура подала иск, ряд португальских спортивных изданий сообщили со ссылкой на свои источники в окружении футболиста, что Роналду покинет "Реал Мадрид" и якобы даже сообщил об этом президенту клуба Флорентино Пересу.
"Я уезжаю из Мадрида, я решил. Назад пути нет", — приводило издание A Bola слова футболиста, которые он якобы сказал игрокам португальской сборной на Кубке конфедераций в России.
Адвокат пояснил, что в 2014 году Роналду задекларировал деньги, полученные от имиджевых прав с 2011 года, поскольку считал, что он должен был это сделать именно тогда, а не раньше, как считает прокуратура.
"Не было уклонения от декларирования, было декларирование согласно критериям, которые, видимо, не любят испанские налоговые органы, но нельзя сказать, что игрок нарушил законы или нормы", — заявил адвокат.
СМИ сообщали, что Роналду могут приговорить к сроку от 15 месяцев до пяти лет тюремного заключения. Согласно испанскому законодательству, сроки до двух лет заключения отбываются условно.
Фото: AFP 2017
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