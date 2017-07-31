В Алматы в филиалах Военно-технической школы МО РК идет безвозмездное обучение граждан

В Алматы с 15 июня 2017 года стартовало обучение граждан на безвозмездной основе в филиалах Военно-технической школы Министерства Обороны, сообщает Zakon.kz





Данная школа является одной из 15-и военно-технических школ в Казахстане и отбор в нее кандидатов был произведен ранее. Молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, подлежащие призыву и желающие получить военно-техническую специальность, подали документы в местные органы военного управления, чтобы в дальнейшем пройти курс молодого бойца.





В целях качественного комплектования Вооружённых Сил, в соответствии с потребностью планируется подготовка военных водителей, водителей-электромехаников,автокрановщиков, радиотелеграфистов.





В общей сложности во всех филиалах РГКП ВТШ (Республиканское государственное казенное предприятие Военно-техническая школа) обучение в рамках одного набора пройдут по плану около 300 человек. Продолжительность обучения составит более трех месяцев и закончится осенью.





К слову, такое обучение в военно-технических школах Министерства обороны проводится каждый год, причем на безвозмездной основе. Благодаря этим курсам, молодые люди имеют возможность совершенно бесплатно обрести техническую специальность, которая всегда будет востребована для дальнейшего трудоустройства, а при призыве на срочную воинскую службу готовые военно-технические специалисты пополнят ряды казахстанской Армии.







