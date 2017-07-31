Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Из тюрьмы в Алабаме сбежали 12 заключённых

31 июля 2017, 09:40

Двое из преступников, которых пока не поймали, отбывали наказание за покушение на убийство.

12 заключённых совершили побег из тюрьмы округа Уокер в штате Алабама. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местных властей, передает Life.ru.


Отмечается, что шестерых беглецов уже удалось задержать, остальные по-прежнему остаются на свободе.

Двое из преступников, которых пока не поймали, отбывали наказание за покушение на убийство, ещё двое — за преступления, связанные с наркотиками. Младшему из них 19 лет, старшему — 30.

Фото с сайта VistaNews.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...