Из тюрьмы в Алабаме сбежали 12 заключённых

Двое из преступников, которых пока не поймали, отбывали наказание за покушение на убийство.

12 заключённых совершили побег из тюрьмы округа Уокер в штате Алабама. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местных властей





Отмечается, что шестерых беглецов уже удалось задержать, остальные по-прежнему остаются на свободе.

Двое из преступников, которых пока не поймали, отбывали наказание за покушение на убийство, ещё двое — за преступления, связанные с наркотиками. Младшему из них 19 лет, старшему — 30.



