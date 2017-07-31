Из тюрьмы в Алабаме сбежали 12 заключённых
31 июля 2017, 09:40
Двое из преступников, которых пока не поймали, отбывали наказание за покушение на убийство.
12 заключённых совершили побег из тюрьмы округа Уокер в штате Алабама. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местных властей, передает Life.ru.
Отмечается, что шестерых беглецов уже удалось задержать, остальные по-прежнему остаются на свободе.
Двое из преступников, которых пока не поймали, отбывали наказание за покушение на убийство, ещё двое — за преступления, связанные с наркотиками. Младшему из них 19 лет, старшему — 30.
Фото с сайта VistaNews.ru
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