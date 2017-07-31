Михаила Саакашвили ждут на родине, чтобы отправить за решетку
31 июля 2017, 09:46
В Грузии Саакашвили проходит сразу по четырем крупным уголовным делам.
Официальный Тбилиси с нетерпением ждет возвращения на Украину Михаила Саакашвили. Правда, лишь для того, чтобы киевские власти поскорее депортировали его на историческую родину, передает Вести.ru.
Об этом в эфире телекомпании "Имеди" рассказала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. Она подчеркнула: Саакашвили, как политик — никому больше не интересен. Но вот грузинские прокуроры и следователи давно и с нетерпением его ждут!
Ранее они неоднократно требовали от Украины выдачи Саакашвили, который проходит на родине сразу по четырем крупным уголовным делам. В том числе: и за финансовые растраты, напоминает телеканал "Россия 24".
Ну, а сам Михаил Саакашвили готовит переворот. Он уверен — с его возвращением на Украину произойдет свержение Порошенко с поста президента. Экс-губернатор полагает, что именно он объединяет всю оппозицию и вполне может "потеснить" нынешнего украинского лидера. При этом политик продолжает заявлять, что паспорта на Украине — его лишили незаконно.
Основанием для этого стала анкета Саакашвили на получение гражданства. В ней указаны ложные сведения. Бывший глава Одесской области уже пояснил: он, дескать, вообще не подписывал этот бланк. В доказательство — выложил в Facebook образец своей подписи. В Киеве тут же возразили: если политик заполнял анкету не сам, то ему грозит суд. Это же мошенничество.
Фото с сайта vesti.ru
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