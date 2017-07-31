О расчетах через POS-терминал

ДГД по Актюбинской области напоминает, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О платежах и платежных системах» при приобретении товаров, работ, услуг денежные расчеты могут производиться платежной карточкой через POS-терминал.

Обращаем внимание, что обязанность по приему платежей через POS-терминал распространяется на налогоплательщиков независимо от вида применяемого налогового режима.

Перечень видов деятельности, при осуществлении которых налогоплательщики обязаны применять POS-терминал, утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2016 года № 604.

Вместе с тем, обязательство по применению POS-терминала не распространяются на налогоплательщиков:

- находящихся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования;

- осуществляющих оптовую и розничную торговлю сельскохозяйственной продукции или аквакультуры (рыболовства) собственного производства;

- осуществляющих деятельность через выносные прилавки, автолавки, палатки, киоски, контейнеры и на территории торговых рынков.

В случае отсутствия у налогоплательщиков POS-терминала Вы вправе сообщить о данном факте в управление государственных доходов. В обращении необходимо указать место осуществления деятельности таким налогоплательщиком.

Для сведения сообщаем, что с 1 января 2013 года на налоговые органы возложен контроль в виде проведения налоговых проверок по вопросу наличия/отсутствия POS-терминала. При подтверждении факта отсутствия POS-терминала налогоплательщик будет привлечен к административной ответственности.