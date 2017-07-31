СМИ: турецкие войска вошли в Сирию в районе Кобани
31 июля 2017, 11:32
"Силы народной самообороны", передает агентство Firat, предупредили о готовящемся ответе в том случае, если Турция не покинет территорию кантона.
Турецкие войска вошли в курдский самоуправляемый кантон Кобани на севере Сирии. Об этом сообщило в понедельник курдское агентство Firat, передает ТАСС.
По его данным, ВС республики вошли на территорию Сирии в районе деревень Бобене и Сифтеке к западу от Кобани, разместив там свои силы. Это произошло в воскресенье в районе 21:30.
"Силы народной самообороны", передает агентство, предупредили о готовящемся ответе в том случае, если Турция не покинет территорию кантона.
Официального подтверждения данной информации со стороны Турции пока не последовало.
В конце июня турецкая газета Milliyet сообщила об окончании подготовительных работ ВС Турции для проведения наземной операции в другом курдском Кантоне - Африн, который находится под контролем Рабочей партии Курдистана и "Силами народной самообороны".
Фото с сайта icdn.lenta.ru
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