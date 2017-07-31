Главы МИД Казахстана и Румынии договорились диверсифицировать и активизировать двустороннее сотрудничество в различных сферах

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Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов провел переговоры с Министром иностранных дел Румынии Теодором Мелешкану, прибывшим в Астану по случаю 25-летней годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами и Национального дня Румынии на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

Итоги переговоров продемонстрировали близость подходов Казахстана и Румынии по многим проблемам международной повестки дня и их стремление расширять контакты по приоритетным направлениям взаимодействия.

«На сегодняшний день приоритеты наших торгово-экономических отношений лежат, в основном, в энергетической сфере. Рассчитываем на расширение статей торговли и на их диверсификацию. Выражаем заинтересованность в участии румынского бизнеса в программе модернизации экономики нашей страны, осуществляемой по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева», - отметил К. Абдрахманов.

Было подчеркнуто, что Астана уделяет приоритетное значение развитию отношениям с Бухарестом в качестве важного партнера в Восточной Европе и на Балканах. Собеседники выразили готовность к тесному взаимодействию по ключевым вопросам в контексте действующего членства Казахстана в Совете Безопасности ООН и предстоящего в 2019 году председательства Румынии в Совете Европейского Союза.

Стороны приветствовали регулярность заседаний Межправительственной казахстанско-румынской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Мы поздравляем Казахстан с избранием в непостоянные члены Совета Безопасности ООН и проведением международной выставки «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего». Это выдающиеся достижения вашей страны. за 25 лет независимости Казахстан превратился в важного члена мирового сообщества. Румыния намерена укреплять политический диалог, экономическое сотрудничество и культурные связи с Казахстаном», - сказал Т. Мелешкану.

По мнению главы румынского МИД, диверсификация экономик и торговли двух стран должна стать ключевым компонентом сотрудничества.

Кроме того, как отметил Т. Мелешкану, Казахстан является самым продвинутым партнером Европейского Союза в Центральной Азии. Недавно румынский парламент ратифицировал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве ЕС с Казахстаном.

В ходе своего пребывания в Казахстане Т. Мелешкану также встретился с Премьер-Министром РК Бакытжаном Сагинтаевым и заместителем председателя Сената Парламента РК Сергеем Громовым, а также совершил визит в Карагандинскую область, где провел переговоры с акимом области Ерланом Кошановым, посетил румынский культурный центр «Дачия» и мемориальный комплекс в селе Спасск, на котором захоронены более румынские солдаты.

Глава внешнеполитического ведомства РК получил официальное приглашение совершить визит в Румынию.