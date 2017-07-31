Путин стал главным героем нового номера американского журнала Time

Сегодня еженедельник вышел с портретом президента РФ на обложке и заголовком «Секретный план противодействия заговору Путина по вмешательству в выборы»

Автор статьи Массимо Калабреси выяснил, что Белый дом заранее готовился к кибератакам. В крайних случаях предполагалось даже привлечение армии.





Репортер не сомневается, что в ход голосования вмешивались именно российские хакеры, причем еще на предварительной стадии. Калабреси рассматривает ситуацию в калифорнийском округе Риверсайд, где были якобы подделаны электронные бюллетени, и утверждает, что таких ситуаций было немало до самого дня голосования 8 ноября.