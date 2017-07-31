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Заработная плата во 2 квартале 2017 года

 

Во втором квартале 2017г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 149 951 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 104,4%, реальной - 97,1%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности - 315,3 тыс. тенге (в 2,1 раза превышает среднереспубликанский уровень),в профессиональной, научной и технической деятельности - 253,2 (в 1,7 раза), в сфере информации и связи - 222,4 тыс. тенге (в 1,5 раз), в сфере промышленности - 202,3 тыс. тенге (в 1,3 раза), в сфере строительства - 184,9 тыс. тенге ( в 1,2 раз). Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве- 88,3 тыс. тенге на 41,1% ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Мангистауской области - 253,9 тыс. тенге, что в 1,7 раз превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 103,1 тыс. тенге, что на 31,3% ниже среднего уровня по стране.

 

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Примечание. В соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).

 

31 июля 2017, 13:27
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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