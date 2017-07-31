В Алматинской области на озере Алаколь собрались блогеры со всего Казахстана

Накануне завершилась летняя школа на Алаколе «Blog Camp Alakol summer school». В ходе нее сотрудники Службы центральных коммуникаций и представители средств массовой информации со всех регионов страны узнали о продвижении национальной идеи через глобальные сети, передает zakon kz





Местом встречи блогеров и журналистов стала алакольская зона «AQUMARINE resort». Именно здесь в течение двух дней участники слушали лекции известных пиарщиков страны, обменивались мнениями, опытом, а также получали новые знания.





В торжественном открытии мероприятия участвовали заместитель акима области Жаксылык Омар, директор Службы центральных коммуникаций Артур Нигметов, начальник телекомпании «Жетысу» Бейсен Куранбек, руководитель управления внутренней политики Рустам Алпысбаев, политолог Айдос Сарым и пиарщик Алишер Еликбаев.





Открывая семинар заместитель акима области Жаксылык Омар подчеркнул роль масс - медиа во взаимодействии населения, государственных органов и средств массовой информации.









- Для начала хочу сказать добро пожаловать в наш край Жетысу. Мы специально выбрали место для семинара – озеро Алаколь. Нам хотелось, чтобы вы своими глазами увидели всю красоту этой местности. Считаю, что такие встречи нужны. Так как роль интернета в современном обществе очень велика. С каждым днем число пользователей социальных сетей растет. Мы знаем, что для вас важно будущее государства, и его процветание. Именно поэтому собрали здесь лучших знатоков, чтобы вы правильно донесли до народа всю суть статьи Президента «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания ». Тем самым мы повысим конкурентоспособность казахстанцев. При этом нужно особое внимание уделить культуре, образованию, науке, и туризму. Ваша роль, в продвижении национальной идеи велика, - подчеркнул Жаксылык Омар.





В свою очередь, гости поблагодарили за такую предоставленную возможность и отметили, что Алматинская область одна из самых развитых регионов.





- Всем известно, что сейчас время интернета. Можно за несколько минут собрать тысяча лайков и миллион просмотров. За счет этого новость или пост разлетится по всему миру. Поэтому, мы должны знать все плюсы и минусы блогерства. Думаю, что семинар будет полезным для всех,- сказал Алишер Еликбаев.









В первый день гуру медиасферы, а также журналисты, пиар - менеджеры собрались на тренинге, где Алишер Еликбаев в своем выступлении подробно остановился на том, как привлечь аудиторию, чтобы посты были читабельны. А Айдос Сарым рассказал о своем исследовании, что информации в интернете на русском больше, чем на государственном языке.





Напомним, что встреча проходила в формате интерактивной беседы, и аудитории было много вопросов. Но спикеры не растерялись и постарались ответить на каждый вопрос.









Во – второй день участников ждал не менее интересный семинар. Здесь блогеры Яков Федоров и Оркен Кенжебеков ознакомили участников с принципами работы в интернете, и провели небольшой мастер-класс, как писать на тему « Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».





- «Blog Camp Alakol summer school» раскрывает потенциал гражданского общества, повышает профессионализм молодых журналистов и блогеров. Главная наша цель это улучшить доступ населения к общественно значимой информации, а также развитие новой журналистики в форме блогеров. Информационно-разъяснительные работы по всем направлениям модернизации общественного сознания очень важны для страны. От этого зависит дальнейшее формирование нового мировоззрения людей. Если правильно донести все до народа, то вместе мы достигнем больших успехов, - говорит Яков Федоров.





Кульминацией тренингов стали практические задания, помогающие не только закрепить новые знания, но и заставляющие проявить фантазию. Так в ходе игры участники разыграли информационный повод, и показали как бы они «раскрутили» ту или иную ситуацию. Обстоятельства, к слову, были очень оригинальными. Например, « Как прорекламировать сигареты, что они полезны для здоровья? » или «Как привлечь туристов, в Африку?» и многое другое. Таким способом, блогеры постарались сломать сложившиеся стереотипы людей.





- Мне очень понравилось здесь. Семинары все полезны. Мы тут не только узнали много нового, но и обменялись опытом друг с другом, что очень важно для нас. Теперь наша задача отразить послание Лидера Нации в социальных сетях, так чтобы все казахстанцы следовали по нему, - поделилась с нами мнением, блогер из Астаны и главный редактор сайта Qainar.kz Айнур Ракишева.









"Blogcamp - хорошая диалоговая площадка для создания новых алгоритмов и механизмов информационной работы и пропаганды программы "Модернизация общественного сознания". За счёт таких мероприятий мы развиваем и программу "Туған жер", что особенно важно для нас. Ведь в нашем регионе действительно есть множество уникальных мест, интересных как с точки зрения исторической, так и духовной, - подчеркнул руководитель управления внутренней политики Алматинской области Рустам Алпысбаев."





Отметим, что такие мероприятия не только, дают новые знания, но и помогают развиваться внутреннему туризму. Так как Жетысу – неповторимый и великолепный край, вызывающий удивление и восхощение у каждого, кто однажды побывает в этих местах. Блогеры и сотрудники Службы центральных коммуникаций с разных областей тоже не остались в стороне. Они внесут свой вклад в популяризацию Жетысу как точки туристического роста.





Алуа Кожахмет



