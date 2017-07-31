В Казахстане стартует акция "Дорога в школу"

Больше всего помощи детям из малообеспеченных семей оказывают на юге страны.

В Казахстане с 1 августа и по 30 сентября пройдет акция «Дорога в школу». Ее целью является оказание помощи школьникам из числа малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей , передает корреспондент Zakon.kz.





«С 1 августа по 30 сентября во исполнение поручения главы государства об обеспечении охвата всех учащихся нашей республики обучением мы ежегодно в течение последних 10 лет проводим акцию «Дорога в школу». В этом году акция проводится под девизом: «Мой выбор - помощь детям», - сказала заместитель председателя комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Маншук Абдыкарим.





По ее словам, в настоящее время определилась когорта меценатов, спонсоров, которые помогают малообеспеченным семьям.





«В прошлом году помощь получили около 320 тысяч детей на сумму 2 миллиарда 468 миллионов 785 тенге. По числу охваченных помощью детей лидирует Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Актюбинская области. В этих областях более 30 тысяч детей были охвачены помощью в рамках акции «Дорога в школу», - пояснила она.





«В рейтинге по количеству привлеченных средств были отмечены Алматинская, Карагандинская, Южно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская области, где размеры привлеченных средств превышали около 500 миллионов тенге, в Кызылординской области - около 200 миллионов тенге», - проинформировала М. Абдыкарим.





Для обеспечения помощью в рамках акции в этом году подготовлены списки с 300 тысячами детей из малообеспеченных семей.





«В этом году местными исполнительными органами подготовлены списки - около 300 тысяч детей, которые нуждаются в помощи в рамках этой акции. Работа уже начата управлениями образования и акиматами областей, определен перечень спонсоров, готовых оказать помощь детям. И идет отдельно список семей, которые нуждаются и которые должны принять участие в акции и получить материальную помощь», - уточнила замглавы комитета.





Кроме того, будет адресное закрепление шефов за малообеспеченными и многодетными семьями, которые не могут в силу своих экономических возможностей, обеспечить участие детей в школьных мероприятиях. Также в ходе акции будут проводиться рейды по выявлению не охваченных обучением детей, профилактика школьных прогулов.





Автор: Ксения Давыдова, Астана