Это яркое культурное событие состоится в рамках программы «ЭКСПО-2017» при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

1 и 3 августа 2017 года Пласидо Доминго и звезды большой оперы выступят в «Травиате» в Астане , передает пресс-служба театра "Астана Опера".





Одно из лучших мировых сопрано Марина Ребека (Латвия) и известный казахстанский тенор, ведущий солист «Астана Опера» Медет Чотабаев исполнят главные партии Виолетты и Альфреда в спектакле «Травиата» Дж. Верди с участием величайшего оперного певца современности Пласидо Доминго в партии Жоржа Жермона. Дирижер – прославленный маэстро из США Юджин Кон.





Это яркое культурное событие состоится в рамках программы «ЭКСПО-2017» при поддержке Министерства культуры и спорта РК.

Пласидо Доминго назвал Марину Ребеку одной из лучших исполнительниц партии Виолетты, которых ему приходилось слышать за последние 50 лет. За ее плечами более 15 различных постановок вердиевского шедевра, а ее интерпретации этой роли в оперных театрах всего мира считаются наиболее полной и точной передачей образа.









Звезда мировой оперы Марина Ребека покорила взыскательную публику и строгих критиков безупречным актерским мастерством, роскошным ярким голосом с объемным звучанием и исключительным тембром, а также внушительной харизмой и сценическим обаянием. Она регулярно выступает на лучших международных сценах.









Спектакль «Травиата» имеет особое значение в обширном репертуаре именитой певицы.





- Я люблю эту партию, в особенности за то, что она требует не только хороших вокальных навыков, но и оставляет большой простор для актерской игры. В личности Виолетты множество оттенков и граней, и в каждом выступлении моя героиня разная, но всегда искренняя и честная во всем, что она делает. Вместе с маэстро Доминго я выступала в нескольких постановках. Это всегда особый опыт, в момент живого действия на сцене неизменно рождается взаимопонимание и возникает магия. Он удивительный сценический партнер – очень эмоциональный и сильный. Готова снова прожить эту историю на сцене. Надеюсь, слушателям понравится спектакль, который мы представим, - поделилась Марина Ребека.









Партию возлюбленного Виолетты Альфредо Жермона исполнит знаменитый вокалист, Заслуженный деятель Казахстана Медет Чотабаев, являющийся одним из самых востребованных казахстанских артистов за рубежом. Ведущий солист «Астана Опера» часто гастролирует в таких странах, как Италия, Швейцария, Австрия, Словакия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Бразилия, США, Канада и многих других. При этом, в каждой из них артиста всегда с нетерпением ждут поклонники его творчества. Буквально недавно певец выступил на прославленной сцене Graz Opera (Австрия), где он в 14 спектаклях исполнил главную партию Поллиона в шедевре стиля бельканто – опере «Норма» Винченцо Беллини.

Выдающийся американский дирижер Юджин Кон широко известен своими выступлениями с легендарными вокалистами Ренатой Тебальди, Джузеппе Ди Стефано, Франко Корелли, Марией Каллас, Ренатой Скотто, Лучано Паваротти, и др. На протяжении последних 25 лет тесно сотрудничает с Пласидо Доминго, включая совместные спектакли, концертные программы, а также запись многочисленных CD и DVD-дисков. С 2008 года Юджин Кон также сотрудничает с Андреа Бочелли, известным итальянским певцом, работающим в жанрах классической и популярной музыки. В 2002 году состоялся актерский дебют маэстро в фильме Ф. Дзеффирелли «Каллас навсегда», где он сыграл самого себя во времена, когда был концертмейстером оперной дивы Марии Каллас.









Партию Флоры Бервуа в эти дни исполнит молодая талантливая певица из Хорватии Сандра Пламенац. Вместе с гостями на сцену выйдут солисты театра «Астана Опера»: барон Дюфоль – Евгений Чайников, маркиз д’Обиньи – Бауржан Андержанов («Астана Опера» / Музыкальный театр Аалто в Эссене, Германия), Аннина – Елена Ганжа, Доктор Гренвиль – Шынгыс Расылхан, Гастон – Халид Нуралиев, Джузеппе – Рамзат Балакишиев, Комиссионер – Нурлыбек Коспармаков. В выступлении также примут участие хор и симфонический оркестр «Астана Опера», главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.









Напомним, что либретто оперы «Травиата» Дж. Верди создал Франческо Мария Пьяве по мотивам романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями». Режиссер-постановщик знаменитой «Травиаты зеркал» – Хеннинг Брокгауз (Италия), художник-сценограф – Йозеф Свобода (Чехия), художник по костюмам – Джанкарло Колис (Италия).



