В селах Павлодарской области строится жилье для бюджетников
31 июля 2017, 14:07
Дом в райцентре Актогайского района предназначен для учителей.
Типовые жилые дома для бюджетников практически готовы для заселения в Актогайском и Лебяжинском районах, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Качество строительства проинспектировал аким Павлодарской области Булат Бакауов.
Дом в райцентре Актогайского района предназначен для учителей. В каждой квартире по три комнаты, установлена печь долгого горения, как резервное предусмотрено электрическое отопление. В качестве бонуса подрядная организация соорудила необходимые в быту хозяйственные постройки. Тем временем, в селе Акку Лебяжинского района уже почти готовы два двухквартирных дома.
Квартиры в них получат врачи и местные участковые. Как отмечают чиновники, типовое жилье строится за счет подрядчика, стоимость каждого дома с учетом подведения нужной инфраструктуры составляет около 16 миллионов тенге. После того, как квартиры будут полностью готовы к сдаче, акимат выкупит их у подрядчика и предоставит новоселам.
- Таким образом в сельской зоне, а в первую очередь в опорных селах мы обеспечим жильем всех специалистов, которые в этом нуждаются, - педагогов, врачей, полицейских, ветеринаров, - заявил глава региона после осмотра домов. – Помимо выкупа вновь построенных квартир мы готовы выкупать жилье на вторичном рынке. Нельзя, чтобы дома в селах пустовали – в случае необходимости акиматы будут выкупать их, мы будем изыскивать средства для их ремонта и сдачи новым хозяевам. Это будет обходиться нам намного дешевле, чем возводить новое жилье.
По словам акима области, есть и другие варианты обеспечения сельского населения жильем – восстанавливать заброшенные административные помещения. Например, в центре поселка Майкаин Баянаульского района простаивает здание АО «Казахтелеком». Чиновники намерены вернуть его в коммунальную собственность, реконструировать и отдать под жилье.
Адиль Аскеров
Фото: Валерия Бугаева
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