Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Турции за неделю задержали 831 человека, подозреваемых в связях с Гюленом

31 июля 2017, 15:51

Гюлена Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота.

Власти Турции задержали за неделю еще 831 человека, подозреваемых в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на МВД, передает РИА Новости.

Правоохранительные органы страны за неделю также задержали 213 человек, подозреваемых в причастности к запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в заявлении министерства. Еще 46 человек были задержаны за предполагаемую причастность к террористической группировке "Исламское государство"*, восемь – по подозрению в связях с "левыми террористическими группировками".

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане

Фото © AP Photo / Selahattin Sevi


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...