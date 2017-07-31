В Турции за неделю задержали 831 человека, подозреваемых в связях с Гюленом
31 июля 2017, 15:51
Гюлена Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота.
Власти Турции задержали за неделю еще 831 человека, подозреваемых в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на МВД, передает РИА Новости.
Правоохранительные органы страны за неделю также задержали 213 человек, подозреваемых в причастности к запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в заявлении министерства. Еще 46 человек были задержаны за предполагаемую причастность к террористической группировке "Исламское государство"*, восемь – по подозрению в связях с "левыми террористическими группировками".
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане
Фото © AP Photo / Selahattin Sevi
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