В Турции за неделю задержали 831 человека, подозреваемых в связях с Гюленом

Власти Турции задержали за неделю еще 831 человека, подозреваемых в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота, с ообщает агентство Рейтер со ссылкой на МВД, передает ообщает агентство Рейтер со ссылкой на МВД, передает РИА Новост и.





Правоохранительные органы страны за неделю также задержали 213 человек, подозреваемых в причастности к запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в заявлении министерства. Еще 46 человек были задержаны за предполагаемую причастность к террористической группировке "Исламское государство"*, восемь – по подозрению в связях с "левыми террористическими группировками".





*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане





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