Казахстанец Еламан Саясатов стал чемпионом Всемирных игр

По итогам соревнований отечественная команда по тайскому боксу завоевала две медали.

С 20 по 30 июля в польском городе Вроцлав состоялись «Всемирные игры» международные комплексные соревнования по неолимпийским видам спорта, сообщает Zakon.kz





На состязание по тайскому боксу казахстанская команда отправилась в составе 4 бойцов.





По итогам соревнований отечественная команда по тайскому боксу завоевала две медали. Чемпионом Всемирных игр в весе до 54 кг стал Еламан Саясатов, бронзовую награду в весовой категории до 57 кг завоевал Алмаз Сарсембеков.



