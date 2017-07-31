Казахстанец Еламан Саясатов стал чемпионом Всемирных игр
31 июля 2017, 16:01
По итогам соревнований отечественная команда по тайскому боксу завоевала две медали.
С 20 по 30 июля в польском городе Вроцлав состоялись «Всемирные игры» международные комплексные соревнования по неолимпийским видам спорта, сообщает Zakon.kz.
На состязание по тайскому боксу казахстанская команда отправилась в составе 4 бойцов.
По итогам соревнований отечественная команда по тайскому боксу завоевала две медали. Чемпионом Всемирных игр в весе до 54 кг стал Еламан Саясатов, бронзовую награду в весовой категории до 57 кг завоевал Алмаз Сарсембеков.
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