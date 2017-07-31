В Астане продолжается работа по борьбе с комарами

При проведении гнусоистребительных работ открытые территории на водоемах вокруг столицы охватываются защитным барьером.

В целях повышения качества условий жизни и отдыха населения и гостей столицы в Астане активно ведется борьба с комарами, направленная на снижение численности насекомых, передает astana.gov.kz





Так, в текущем эпидемиологическом сезоне на территории Астаны под особым контролем аппаратов районных акимов при методической поддержке Департамента охраны общественного здоровья г. Астаны гнусоистребительные работы проводит ТОО «Столичная дезинфекция» и медучреждение «Западно-Казахстанское областное объединение «Дезинфекция».





По версии специалистов, период с конца июля по август – является пиковым циклом активности комаров, так как основная их масса запасается резервом питания для зимней спячки и сохранения популяции.





Принимая во внимание пиковый цикл активности комаров, в акимате города Астаны проведено аппаратное совещание, в рамках которого рассмотрен вопрос об энтомологической ситуации в столице и о необходимости проведения усиления контроля за своевременной обработкой.





Для создания спокойного отдыха горожан и гостей столицы дезинсекционные работы осуществляются в ночное время суток, так как активность комаров начинается перед заходом и до восхода солнца.





При истребительных работах применяются инсектициды, имеющие свидетельство о государственной регистрации и сертификат соответствия в РК или государствах – членах Евразийского союза. Применяемые препараты имеют специфический запах, который рассеивается и не оказывает негативного влияния на здоровье человека. При этом соблюдаются все необходимые требования для безопасности населения. Также работа по борьбе с комарами осуществляется на основании энтомологических показаний и с учетом местных конкретных условий.





Ежемесячно для правильной организации мер по истреблению комаров проводится мониторинг за местами выплода гнуса – это мелководные водоемы, а также открытые территории растительности, расположенные как внутри, так и за чертой города.





По словам специалистов, комары обитают и размножаются в водоемах со стоячей водой и в их близи, то есть в сырой почве. За один раз самка откладывает от 130 до 250 яиц. При этом уследить за выплодом комаров фактически невозможно – они откладывают яйца повсюду, где есть тепло и вода.





В первую очередь для недопущения массового вылета комаров из мест выплода проводится обработка мелководных водоемов, где вода быстро согревается и происходит стремительное размножение личинок комаров, разъясняют специалисты.





Численность водоемов на территории города, где имеется фактор размножения комаров, варьирует от 110–115 с примерной площадью 720 га.





По сообщению специалистов, в Астане обитает три вида комаров – A.messeae, Culex и Aedes, если два первых вида проводят кладку личинок в воде, то третий вид предпочитает влажную почву.





При проведении гнусоистребительных работ открытые территории на водоемах вокруг столицы охватываются защитным барьером.



