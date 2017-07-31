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Получить лицензию ЧСИ стало намного легче

 

В связи с ростом исполнительных документов увеличивается количество ЧСИ.

В «портфеле» ЧСИ находится 114 000 дел по алиментам.

С учетом роста количества исполнительных документов РПЧСИ РК предприняла ряд мер по увеличению количества частных судебных исполнителей. Таким образом количество ЧСИ увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (2016 г. - 1233 ЧСИ, 2017 г. - 1461 ЧСИ).

Так же, в этом году законодательно сокращены сроки трудового стажа при получении лицензии частного судебного исполнителя, для работников органов исполнительного производства с 5 лет до 3, для работников правоохранительных органов с 10 лет до 5.

Лица, не имеющие стажа работы в данных органах, имеют возможность для получения лицензии пройти стажировку, и пройти аттестацию в территориальных органах юстиции, не выезжая в Министерство юстицию.

Так же сообщаем,что по итогам I-полугодия 2017 года в производстве частных судебных исполнителей находилось 1 млн. 885 тыс. исполнительных документов на сумму 2 062 млрд. тенге, из которых 536 тыс. окончено.

В том числе находилось 1 113 тыс. документов о взыскании в доход государства на сумму 31 млрд. тенге. При этом взыскано в доход государство за указанный период 5,5 млрд. тенге. В портфеле ЧСИ за указанный период находилось 114 тыс. документов о взыскании алиментов.

 

КОНТАКТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ РПЧСИ РК: 871-72 40-44-90, E-MAIL: PALATACHSI@GMAIL.COM

 

31 июля 2017, 16:33
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