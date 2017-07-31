Казахстанский клуб впервые пробился в ТОП-100 рейтинга УЕФА

После подсчета текущих коэффициентов, «Астана» первой из казахстанских клубов, пробилась в ТОП-100 рейтинга лучших клубов Европы, пишет Sports.kz





Текущий рейтинг ФК «Астана» в УЕФА — 96 позиция.





Для сравнения, «Астана» стоит в рейтинге УЕФА выше, чем такие команды, как «Бордо» (Франция), «Вест Хэм» (Англия), «Лилль» (Франция), «Штуттгарт» (Германия), «Партизан» (Сербия), «Панатинаикос» (Греция).





«Астана» значительно опережает в рейтинге УЕФА другие известные казахстанские команды. Так, «Актобе» занимает 179 место, «Кайрат» (Алматы) — 192, «Шахтер» (Караганда) — 194 место, «Иртыш» (Павлодар) — 265, «Ордабасы» — 278 место.





Соперник «Астаны» по ответному матчу 3 отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА польская «Легия» (Варшава) расположилась на 61 месте рейтинга клубов УЕФА.



