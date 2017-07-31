Казахстанский джитсер завоевал золото на Jiu-Jitsu world League

30 июля состоялся мировой турнир по джиу-джитсу «Jiu-Jitsu world League» в Америке, штат Калифорния. Казахстанский спортсмен Мухамедияр Кудайкулов, воспитанник клуба «Kazakhstan Top Team» стал чемпионам данных соревнований, сообщает Zakon.kz





Мухамедияр в весе до 72 кг, 2002-2003 года рождения защищал честь страны в категории «желтый пояс». Также, стоит отметить, что он завоевал серебро на турнире Arlan Grip Selection Kids, который проходил 15 июля в Алматы.





На сегодняшний день, джиу-джитсу динамично развивается в Казахстане, нельзя не отметить и заинтересованность молодых спортсменов. Многие из них уже достойно представляют честь страны на международных аренах.



