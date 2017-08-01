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США ввели санкции против президента Венесуэлы

1 августа 2017, 01:27

США ранее заявили, что выступают против проведения выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы и готовы к "жестким экономическим мерам", если выборы все же состоятся.

США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за "подрыв демократии", сообщило министерство финансов США, передает РИА Новости.

В соответствии с санкциями все активы Мадуро в юрисдикции США будут заморожены, а гражданам США будет запрещено вести с ним дела.

США ранее заявили, что выступают против проведения выборов в Национальное учредительное собрание Венесуэлы и готовы к "жестким экономическим мерам", если выборы все же состоятся.

В воскресенье в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Выборы прошли в атмосфере массовых протестов, приведших к человеческим жертвам. Только за субботу и воскресенье в протестных акциях были убиты, по данным депутата Энри Рамоса, не менее 16 человек.

Алексей Богдановский.

Фото: AP Photo / Ariana Cubillos.

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