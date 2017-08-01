В Астане хозяев собак пока не будут штрафовать за отсутствие намордника у животного

Ввиду того, что в городе до сих пор не введена специальная зона для выгула домашних животных, хозяина питомца штрафовать не будут, ему будет вынесено лишь предупреждение.





Напомним, в Астане действуют новые правила выгула собак и кошек. В частности, запрещается гулять с животными во дворах и на детских площадках.





«В правилах сказано, что собака должна выгуливаться на коротком поводке и в наморднике в отведенных для этих целей местах. Но у нас нет ни одного такого места в Астане. Любой наряд полиции может остановить прохожего, если он идет с собакой без намордника либо не на коротком поводке, и вправе составить административное правонарушение. Но собака не может постоянно ходить в наморднике, ее нужно высвобождать, чтобы она могла свободно погулять. Но у нас таких специальных мест нет», – рассказал в интервью корреспонденту медиацентра столичного акимата представитель Союза кинологов Казахстана Александр Белоненко.





Кроме того, отметил А. Белоненко, хозяин питомца обязан убирать за своим животным во время прогулки и иметь прививочный паспорт. В случае загрязнения общественных мест владелец должен убрать продукты жизнедеятельности собаки в бумажные или полиэтиленовые пакеты. В противном случае он может понести административную ответственность либо получить предупреждение.





Запрещается также купание собак и кошек в прудах, фонтанах и водозаборах.





Кроме того, хозяин обязан выводить собаку на улицу в ошейнике, на котором должны быть указаны контактные данные ее владельца. В случае пропажи домашнего любимца или при попадании в приют для бродячих животных, питомца можно будет легко идентифицировать.





Помимо этого, каждое домашнее животное должно иметь ветеринарный паспорт здоровья и регулярно получать прививки: по рекомендации ветеринаров, раз в год от бешенства и каждые три месяца от паразитов.