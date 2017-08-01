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Хакеры похитили данные о сюжете "Игры престолов"

1 августа 2017, 07:19

Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Неизвестным хакерам удалось похитить из компьютерных систем американского канала HBO информацию о предстоящих сериях телевизионной саги «Игра престолов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский журнал Entertainment Weekly.

По сведениям издания, злоумышленники намерены раскрыть сюжет нескольких серий «Игры престолов», информацию о содержании двух из них они уже опубликовали. Хакеры утверждают, что в общей сложности им удалось похитить 1,5 терабайта информации у HBO. Представители канала подтвердили, что его компьютеры подверглись кибератаке. Как следует из служебной записки, распространенной среди персонала, хакеры получили доступ к «коммерческой информации», какой именно, не уточняется.

Документ, о котором идет речь, был опубликован на сайте телеканала ABC.

«Мы незамедлительно начали расследование инцидента и сотрудничаем с правоохранительными органами, а также фирмами, специализирующимися на информационной безопасности, - говорится в записке. - Сохранность данных является приоритетом для HBO, и мы серьезно относимся к нашим обязательствам».

Сериал канала HBO «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Фото: filmpro.ru

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