Хакеры похитили данные о сюжете "Игры престолов"
1 августа 2017, 07:19
Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.
Неизвестным хакерам удалось похитить из компьютерных систем американского канала HBO информацию о предстоящих сериях телевизионной саги «Игра престолов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский журнал Entertainment Weekly.
По сведениям издания, злоумышленники намерены раскрыть сюжет нескольких серий «Игры престолов», информацию о содержании двух из них они уже опубликовали. Хакеры утверждают, что в общей сложности им удалось похитить 1,5 терабайта информации у HBO. Представители канала подтвердили, что его компьютеры подверглись кибератаке. Как следует из служебной записки, распространенной среди персонала, хакеры получили доступ к «коммерческой информации», какой именно, не уточняется.
Документ, о котором идет речь, был опубликован на сайте телеканала ABC.
«Мы незамедлительно начали расследование инцидента и сотрудничаем с правоохранительными органами, а также фирмами, специализирующимися на информационной безопасности, - говорится в записке. - Сохранность данных является приоритетом для HBO, и мы серьезно относимся к нашим обязательствам».
Сериал канала HBO «Игра престолов» создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.
Фото: filmpro.ru
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