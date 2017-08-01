Эксперт заявил о неудачном запуске северокорейской ракеты

КНДР еще не освоила технологию возврата, необходимую для ракеты с ядерной боеголовкой.

Видеозапись последнего испытания КНДР межконтинентальной баллистической ракеты показывает, что ракета, вероятно, вышла из строя перед возвратом в плотные слои атмосферы, передает РИА Новости





По словам эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, это означает, что КНДР еще не освоила технологию возврата, необходимую для ракеты с ядерной боеголовкой. То, что запуск ракеты был, вероятно, неудачным, означает, что КНДР потребуется провести еще несколько испытаний, прежде чем ракету можно будет классифицировать как боеготовую.



