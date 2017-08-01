Свыше 50 педагогов РК наказаны за сокрытие фактов сексуальных преступлений над детьми

Больше пятидесяти педагогов в этом году наказаны за сокрытие фактов сексуального насилия над детьми. Об этом в ходе брифинга в СЦК рассказал начальник отдела комитета административной полиции МВД Асет Оспанов, передает телеканал «Астана».

Он напомнил, что ответственность за укрывательство подобных преступлений в административном кодексе введена с первого января этого года. Причиной стали неоднократные факты, когда преподаватели скрывали инциденты для создания мнимого благополучия в учебном заведении, заявил полицейский. В то же время, по словам Оспанова, число сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних существенно снизилось.

Асет Оспанов, начальник отдела Комитета административной полиции МВД РК:

В текущем году преступлений против половой неприкосновенности у нас снизилось на 31%. С 531 до 364. Да действительно у нас имеет такой момент, что нам кажется, порой, что количество преступлений увеличилось, либо же увеличилась жестокость, но это просто связано с тем, что на сегодняшний день эти преступления имеют большой резонанс в обществе.

В ходе брифинга также сообщили о начале ежегодной акции «Дорога в школу». В Казахстане она по традиции стартует 1 августа и будет продолжаться весь следующий месяц. Цель мероприятия помочь детям из многодетных и малообеспеченных семей. По данным Минобразования, уже сорок организаций пожелали принять участие в акции. В 2016 году помощь в рамках акции получили около 320 тысяч детей. Это на четыре тысячи больше, чем в 2015. По данным ведомства увеличиваются и суммы помощи. Так, в 2016 году спонсоры потратили почти два с половиной миллиарда тенге. Что на 268 миллионов больше предыдущего года. В то же время в ведомстве просят местные власти не вручать подарки в торжественной обстановке. Специалисты считают, что это ущемляет права школьников.

Маншук Абдыкарим, зам. председателя Комитета по охране прав детей МОН РК:

Мы еще в прошлом году мы специально направили инструктивные письма, что никаких таких вот торжественных вручений мероприятий, ни на каких линейках этого не должно быть. Это ущемляет все равно ребенка. Я думаю, что в этом году мы на это будем тоже особое внимание уделять.

О. Чапурина