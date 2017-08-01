Путин подписал закон, запрещающий VPN-сервисы и анонимайзеры

Владимир Путин подписал закон о запрете программ-анонимайзеров и VPN-сервисов, который вступит в силу с 1 ноября.

Президент РФ подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, с 1 ноября 2017 года Роскомнадзор может блокировать сайты с информацией для обхода блокировок. Операторы поисковых систем также обязаны блокировать ссылки на информационные ресурсы, включенные в перечень ведомства.

Анонимайзеры и VPN-сервисы можно блокировать двумя способами — по IP-адресам или по типу трафика.

Под действие закона попадают не только прокси и VPN-сервисы, но и анонимные сети, такие как Tor и I2P. Кроме того, документ запрещает поисковым системам вроде Google и Яндекс выдавать ссылки на заблокированные ресурсы. Под запрет могут попасть и программные платформы типа операционных систем и их технические порталы. Например, портал техподдержки Microsoft, описывающий настройку VPN в различных версиях Windows. Возможно и ограничение работы популярных браузеров Opera, Chrome и Safari, предлагающих встроенные способы обхода блокировок.