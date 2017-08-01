Здравоохранению не хватает инвестиций: сумма инвествливаний в этом году всего на 7% выше уровня годом ранее

Поддержка со стороны бюджета за год уменьшилась на 20%.

Темпы роста инвестиций в здравоохранение остаются слабыми. За январь-июнь текущего года в основные фонды предприятий здравоохранения и социальных услуг было инвестировано 25,9 млрд тенге, или на 6,8% больше объемов прошлого года.

Тем не менее, сумма инвестиций в развитие отрасли остается ниже уровня 2014 года, когда за 6 месяцев на обновление основных средств было влито 44 млрд тенге. Это на 70% больше нынешних объемов.

Напомним, что поддержка сферы здравоохранения со стороны инвесторов начала сокращаться в 2015 году - сначала сумма инвестиций уменьшилась на 27,5% в годовом выражении, затем в 2016 году еще на 24%.

Сокращение инвестфинансирования негативно отражается на ситуации с обновлением фондов в здравоохранении. По последним данным, в настоящий момент всего 10,9% всех основных средств в отраслевых учреждениях являются обновленными.

Это выше уровня годом ранее (7,9%), однако хуже, чем было в предыдущие годы до 2015 года.

При этом уровень износа фондов увеличивается - сейчас порядка 37,2% всех основных средств в здравоохранении признаны изношенными. Для сравнения, в 2014 году степень износа составляла 29,2%.

Слабые темпы восстановления потока вливаний были обусловлены сокращением объема инвестиций со стороны государства. За январь-июнь текущего года сумма бюджетных инвестиций в здравоохранение составила 13,1 млрд тенге. Это на 3,2 млрд тенге, или на 19,5% меньше уровня январь-июня 2016 года.

Компенсировать недостаток инвестиций организациям здравоохранения пришлось самим - собственные инвестиции за год увеличились на 4,1 млрд тенге, или на 55%.

Кроме того, значимо выросли объемы привлечения заемных средств - на 1,1 млрд тенге, или в 6,6 раза.

Напомним, что с 1 июля текущего года в РК стартовала работа системы обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан.