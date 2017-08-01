В РК упростят правила использования беспилотников

Как использовать беспилотные летательные аппараты на территории Казахстана, рассказали в Комитете гражданской авиации, сообщает Zakon.kz.

«При эксплуатации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории РК необходимо иметь письмо от Комитета гражданской авиации о постановке на учет БПЛА. При осуществлении полетов БПЛА, согласно статей 31 и 33 Закона РК от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» полеты и схемы (маршруты) полетов воздушных судов согласовываются с органами национальной безопасности и уполномоченным органом в сфере государственной авиации и утверждаются КГА МИР РК», - говорится в информации, размещенной на официальной странице ведомства в Facebook.

При этом в период проведения охранных мероприятий полеты над населенными пунктами вне установленных маршрутов и полеты над охраняемыми объектами согласовываются с органами национальной безопасности и Службой государственной охраны РК.

Также поясняется, что согласно правил использования воздушного пространства РК, для каждого объекта, на котором проводятся полеты БПЛА, собственником или органом, ответственным за эксплуатацию объекта, разрабатывается инструкция по взаимодействию с органами управления воздушным движением (УВД), которая согласовывается с органом УВД, в районе ответственности которого находится объект.

Согласно п.32 Правил, полеты беспилотных летательных аппаратов выполняются на высоте, обеспечивающей реализацию указанных мероприятий, с обеспечением безопасности выполнения полетов их организатором.

Согласование выполнения таких полетов над населенными пунктами вне установленных маршрутов, производится с органами национальной безопасности и уполномоченным органом в сфере государственной авиации не менее чем за 3 суток до начала полетов.

В период проведения охранных мероприятий полеты воздушных судов над населенными пунктами вне установленных маршрутов согласовываются с органами национальной безопасности и Службой государственной охраны РК не менее чем за 2 рабочих дня до начала полетов.

Владелец БПЛА также должен сообщить подробные данные о полетах органам управления воздушным движением.

Согласно п. 58-60 Правил оператор БПЛА представляет план полета в Главный центр УВД (Министерство обороны) для получения разрешения на использование воздушного пространства в целях уведомления органов обслуживания воздушного движения (управления воздушным движением) и полетно-информационного обслуживания по запросу эксплуатанта. Форма плана полета установлена п.63 Правил.

«В настоящее время ведется работа по совершенствованию и упрощению процедур использования БПЛА. Для получения более подробной информации Вы можете обратиться по телефону +7(7172)75-48-41 (Управление аэронавигации КГА МИР РК)», - говорится в сообщении.