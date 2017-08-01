В Риддере медведь повадился воровать у туристов еду
1 августа 2017, 11:41
В интернете набирает популярность видео, на котором медведь уплетает оставленные на столе продукты
Косолапый из местных лесов пристрастился к еде из супермаркетов. За вкусностями Топтыгин наведывается на туристическую базу в стороне села Поперечное, передает корреспондент YK-news.kz.
В интернете набирает популярность видео, на котором медведь уплетает оставленные на столе продукты. А владельцы еды тем временем сидят на деревьях и пытаются прогнать наглого воришку и спасти провиант. В риддерском объединении охотников и рыболовов подтвердили — в окрестностях города действительно завелся косолапый обжора.
— Молодой медведь, в возрасте примерно трех лет, зачастил на турбазу. Прикормился там, — рассказал председатель объединения охотников и рыболовов Владимир Денисов. — Повадился таскать продукты. Со стола ворует, из ручья, где провиант оставляют на хранение. В общем, рэкетом занимается.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика!
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4871032-ae94aa63a66b2b0a2075b78e23112279
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...