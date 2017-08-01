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В Риддере медведь повадился воровать у туристов еду

1 августа 2017, 11:41

В интернете набирает популярность видео, на котором медведь уплетает оставленные на столе продукты

Косолапый из местных лесов пристрастился к еде из супермаркетов. За вкусностями Топтыгин наведывается на туристическую базу в стороне села Поперечное, передает корреспондент YK-news.kz.

В интернете набирает популярность видео, на котором медведь уплетает оставленные на столе продукты. А владельцы еды тем временем сидят на деревьях и пытаются прогнать наглого воришку и спасти провиант. В риддерском объединении охотников и рыболовов подтвердили — в окрестностях города действительно завелся косолапый обжора.

— Молодой медведь, в возрасте примерно трех лет, зачастил на турбазу. Прикормился там, — рассказал председатель объединения охотников и рыболовов Владимир Денисов. — Повадился таскать продукты. Со стола ворует, из ручья, где провиант оставляют на хранение. В общем, рэкетом занимается.
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