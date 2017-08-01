Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В России нашли золотой самородок весом 10,3 кг

1 августа 2017, 11:41

Уникальный образец драгоценного металла обнаружил бульдозерист при разравнивании отвалов.

Самородок золота весом 10,3 кг найден в артели старателей "Заря" в Николаевском районе Хабаровского края. Как сообщает Министерство природных ресурсов региона, он стал самым крупным из обнаруженных ранее на территории края.

Ранее, в 2011 году, в артели старателей "Восток" нашли самородок поменьше, но тоже довольно внушительных размеров — весом 7,5 кг.

Фото: Министерство природных ресурсов Хабаровского края/mpr.khabkrai.ru, источник - Лайф


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...