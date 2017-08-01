Шансы Ислама против Кука оценил известный казахстанский тренер

Турсынгали Едилов рассказал, за счет чего Канат Ислам может добиться внушительных успехов в профессиональном боксе

Один из самых успешных тренеров в истории сборной Казахстана на Олимпийских играх Турсынгали Едилов рассказал, за счет чего Канат Ислам может добиться внушительных успехов в профессиональном боксе. Своим мнением он поделился с корреспондентом МИА « Казинформ » накануне боя Ислама с канадцем Брэндоном Куком.





«Брэндон Кук является серьезным оппонентом, недооценивать его не стоит. Представители Каната Ислама подобрали очень сильного противника, не имеющего поражений на профи-ринге. Из восемнадцати проведенных боев, Кук во всех праздновал успех. Безусловно, это заслуживает уважения. Над казахстанцем будет довлеть и большой груз ответственности, все-таки бой будет проходить при родных болельщиках», — говорит Едилов.





«Домашние стены, это ведь, не только гарантированная поддержка трибун, но и дополнительное волнение, — продолжает он. — Однако Канат Ислам опытный боксер, у него имеются награды со всех официальных турниров на любительском ринге, в профессионалах он из 24 проведенных боев во всех выходил победителем. Так что и в этот раз Ислам должен продемонстрировать все свое мастерство и в очередной раз доказать свою состоятельность».





Также титулованный специалист рассказал о своем видении дальнейшего развития Каната Ислама как боксера-профессионала.





«Я думаю, после предстоящего поединка с Брэндоном Куком перед Канатом Исламом откроются новые возможности. Цели и задачи перед ним стоят самые высокие, он непременно их добьется. Конечно, многое будет зависеть от его промоутеров, поскольку сам Канат Ислам хоть завтра готов биться с лучшими из лучших. Когда Канат только приехал в Казахстан, он занимался под моим руководством, так что мне хорошо известны его возможности. В нем подкупает высокий профессионализм и должное отношение к делу», — отметил Едилов.





По словам тренера, немаловажную роль в жизни Каната Ислама сыграл известный бизнесмен и меценат Бауыржан Оспанов, который поддерживает его на протяжении всей профессиональной карьеры.





«Бауыржан Оспанов является большим поклонником казахстанского спорта, в частности единоборств. При его непосредственной моральной и финансовой поддержке многие спортсмены получили дополнительный стимул заниматься спортом и прославлять нашу родину на мировой арене. На посту президента Алматинской областной федерации бокса и борьбы Бауыржан Кенесбекович проделывает колоссальную работу по развитию этих видов спорта в регионе», — подчеркнул именитый специалист.





«Отдельно нужно отметить и государственные органы управления в лице Министерства культуры и спорта и столичного акимата, а также „Самрук-Казына“ и НК „Астана ЭКСПО-2017“, которые поддержали инициативу о проведении в рамках ЭКСПО вечера профессионального бокса 9 сентября», — резюмировал Едилов.





Напомним, под руководством Едилова казахстанские боксеры на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году выиграли две золотые и две серебряные медали. Добавим, что 9 сентября в столице в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» помимо Каната Ислама свои поединки также проведут и другие казахстанцы: Жанкош Тураров, Жанибек Алимханулы, Али Ахмедов, Мейирим Нурсултанов, Руслан Мырсатаев, Димаш Ниязов, Айдос Ербосынулы и Нурсултан Жанайбаев.



