Сагадиев: ЕНТ в новом формате прошло спокойно

Итоги Единого национального тестирования текущего года рассмотрели на заседании Правительства РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Были организованы пункты медицинской и психологической помощи, также обеспечен хороший уровень безопасности. Фактически в ЕНТ приняли участие 88,5 тысяч человек, или 95,5% от общего числа подавших заявления. В регионы были направлены более 1,5 тысяч представителей Министерства для решения организационных вопросов и мониторинга проведения ЕНТ на местах», - рассказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

Также, по его словам, были организованы государственные комиссии из числа руководителей организаций образования, правоохранительных органов, общественности и СМИ в количестве 965 человек.

«Вместе с тем, количество апелляционных комиссий из числа ведущих учителей предметников составило более 3 тысяч человек. В ЕНТ были использованы около 25 тысяч тестовых заданий. По 199 тестовым заданиям поступили апелляционные заявления, из которых 103 были удовлетворены. По итогам ЕНТ средний балл по Казахстану составил 80,5% из 140 возможных вопросов», - сообщил глава ведомства.

Е. Сагадиев напомнил, что в прошлом году данный показатель был 81% из 125 возможных.

«Преодолели пороговый уровень в 50 баллов 74,5 тысяч человек, или 84%. Соответственно, не преодолели пороговый уровень 14 тысяч человек, или 15%», - уточнил он.

«За нарушение правил проведения и использование запрещенных предметов с тестирования было удалено 12 человек. В целом, все мероприятия прошли у нас спокойно, в штатном режиме. Население спокойно восприняло новый формат единого национального тестирования», - заключил министр.

Ксения Давыдова