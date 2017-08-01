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В рамках ОСМС казахстанцы смогут получать услуги узких специалистов

1 августа 2017, 14:55

Самое главное условие для получения услуг - это наличие показаний.

В рамках системы обязательного социального медицинского страхования казахстанцы смогут получать услуги узких специалистов по направлению участкового врача. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре правительства сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-министра РК primeminister.kz.

Министр отметил, что услуги узких специалистов, а также всевозможные лабораторные исследования, включая УЗИ и компьютерную томографию включены в пакет медицинского страхования, при условии наличия направления участкового врача.

«Самое главное условие для получения услуг - это наличие показаний, на основании которых участковый врач принимает решение о проведении тех или иных исследований», — сказал Е.Биртанов.

Фото: ysia.ru

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