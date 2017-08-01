ЕНТ и КТ можно будет пересдать с 19 по 24 августа

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сообщил, когда можно будет пересдать единое национальное тестирование (ЕНТ) и комплексное тестирование (КТ), передает корреспондент Zakon.kz.

«Заявление на участие в комплексном тестировании подали 54,5 тысячи человек, фактически приняли участие 50,5 тыс. или 92%. В регионы также были направлены 300 представителей министерства. Преодолели пороговый уровень 42% или 21 тысяча подавших заявления. Во время проведения комплексного тестирования за нарушение правил проведения и использование запрещенных предметов с тестирования было удалено 215 человек. В целом, все прошло относительно спокойно. Теперь лица, не сдавшие ЕНТ и КТ, могут повторно сдать тестирование», - сказал он.

По его словам, на пересдачу сегодня уже начался прием документов.

«Он будет продолжаться до 8 августа. Повторное тестирование будет проходить с 19 по 24 августа», - пояснил глава ведомства.

По итогам ЕНТ преодолели пороговый уровень в 50 баллов 74,5 тысячи человек или 84%. Не преодолели - 14 тысяч человек или 15%.

Е. Сагадиев напомнил, что в случае непреодоления порогового уровня можно как в прошлом году быть условно зачисленным и пройти один семестр на платной основе в высшем учебном заведении.

«До 10 августа среди лиц сдавших ЕНТ и КТ будет проведен конкурс на присуждение образовательных грантов и все гранты будут распределены. По сравнению с прошлым годом объем госзаказа в бакалавриате в этом году выше на 6 тысяч грантов, в магистратуре увеличен на 2,5 тысячи, в докторантуре в 2 раза. Кроме того, в этом году впервые могут выделяться гранты местных исполнительных органов», - указал министр.

Ксения Давыдова