США поддержали членство Грузии в НАТО
1 августа 2017, 16:15
"Мы с Трампом поддерживаем послание Бухарестского саммита о том, что Грузия станет членом НАТО", - заявил вице-президент США Майк Пенс.
Находящийся с визитом в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс заявил, что администрация нового президента Дональда Трампа поддерживает заявление о том, что Грузия должна стать членом НАТО, передает РИА Новости.
Вице-президент США с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл накануне с двухдневным визитом из Таллина, где он провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.
"Мы с Трампом поддерживаем послание Бухарестского саммита о том, что Грузия станет членом НАТО. Грузинский народ стремительно движется в этом направлении, развивается демократия, героизм этой страны не перестает удивлять", — заявил Пенс во время совместной пресс-конференции с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили.
Пенс поблагодарил грузинскую сторону за участие в миротворческих миссиях в Афганистане, он также отметил, что 31 грузинский военный пожертвовали своими жизнями при участии в миссиях НАТО и добавил, что "США ценят вклад грузинской стороны в этом направлении".
Вице-президент еще раз отметил, что принес с собой послание Трампа со следующим содержанием: "Мы с вами, США всегда поддержит Грузию!"
Мэги Кикалейшвили
Фото © AP Photo / John Minchillo
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