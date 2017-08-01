США поддержали членство Грузии в НАТО

Находящийся с визитом в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс заявил, что администрация нового президента Дональда Трампа поддерживает заявление о том, что Грузия должна стать членом НАТО

Вице-президент США с супругой Карен Пенс и официальной делегацией прибыл накануне с двухдневным визитом из Таллина, где он провел встречи с лидерами Эстонии, Латвии и Литвы.





"Мы с Трампом поддерживаем послание Бухарестского саммита о том, что Грузия станет членом НАТО. Грузинский народ стремительно движется в этом направлении, развивается демократия, героизм этой страны не перестает удивлять", — заявил Пенс во время совместной пресс-конференции с грузинским премьер-министром Георгием Квирикашвили.



