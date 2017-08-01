Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-июле 2017 года

В январе-июле т.г. цены предприятий-производителей повысились на 3,5%. Увеличение цен наблюдалось в обрабатывающей промышленности на 4,8%, горнодобывающей - на 2,4%. Промышленная продукция подорожала на 3,2%, услуги промышленного характера - на 6,3%.

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение - Июль 2017г. к Январь-июль 2017г. к январю-июлю 2016г. июню 2017г. июлю 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера -0,5 4,8 3,5 19,5 18,2 Промышленная продукция -0,6 4,5 3,2 20,6 19,5 Средства производства 0,0 12,4 5,3 12,7 11,3 Продукция промежуточного потребления -0,7 4,4 3,5 22,3 22,5 Потребительские товары 0,3 4,3 1,6 12,8 5,5 Услуги промышленного характера 0,3 7,4 6,3 10,2 6,4

За период с начала года цены предприятий-производителей на газ природный стали выше на 11,5%, топливо дизельное - на 10,5%, мазут - на 5,6%, уголь - на 4,2%, бензин - на 3,1%, нефть - на 2,4%, их снижение - на металлические руды на 5,5%, пропан и бутан сжиженные - на 0,9%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 30,2%, медь - на 7,1%, алюминий - на 4,7%, прокат черных металлов - на 1,3%, их снижение - на свинец на 5,6%, цинк - на 4,4%, благородные металлы - на 2,8%.

Повышение цен производителей наблюдалось на мясо скота на 6,7%, молочные продукты - на 4,7%, чай - на 4,2%, рис - на 2,4%, хлеб - на 1,5%, макаронные изделия - на 1,4%, их снижение - на крупы на 20%, муку ржаную - на 9,7%, пшеничную - на 2,2, масло растительное - на 7,6 %, сахар - на 3,8%.