Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-июле 2017 года
В январе-июле т.г. цены предприятий-производителей повысились на 3,5%. Увеличение цен наблюдалось в обрабатывающей промышленности на 4,8%, горнодобывающей - на 2,4%. Промышленная продукция подорожала на 3,2%, услуги промышленного характера - на 6,3%.
|
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Июль 2017г. к
|
Январь-июль
2017г.
к январю-июлю
2016г.
|
июню
2017г.
|
июлю
2016г.
|
декабрю
2016г.
|
декабрю
2015г.
|
Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера
|
-0,5
|
4,8
|
3,5
|
19,5
|
18,2
|
Промышленная продукция
|
-0,6
|
4,5
|
3,2
|
20,6
|
19,5
|
Средства производства
|
0,0
|
12,4
|
5,3
|
12,7
|
11,3
|
Продукция промежуточного потребления
|
-0,7
|
4,4
|
3,5
|
22,3
|
22,5
|
Потребительские товары
|
0,3
|
4,3
|
1,6
|
12,8
|
5,5
|
Услуги промышленного характера
|
0,3
|
7,4
|
6,3
|
10,2
|
6,4
За период с начала года цены предприятий-производителей на газ природный стали выше на 11,5%, топливо дизельное - на 10,5%, мазут - на 5,6%, уголь - на 4,2%, бензин - на 3,1%, нефть - на 2,4%, их снижение - на металлические руды на 5,5%, пропан и бутан сжиженные - на 0,9%.
Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 30,2%, медь - на 7,1%, алюминий - на 4,7%, прокат черных металлов - на 1,3%, их снижение - на свинец на 5,6%, цинк - на 4,4%, благородные металлы - на 2,8%.
Повышение цен производителей наблюдалось на мясо скота на 6,7%, молочные продукты - на 4,7%, чай - на 4,2%, рис - на 2,4%, хлеб - на 1,5%, макаронные изделия - на 1,4%, их снижение - на крупы на 20%, муку ржаную - на 9,7%, пшеничную - на 2,2, масло растительное - на 7,6 %, сахар - на 3,8%.
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