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Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-июле 2017 года

 

В январе-июле т.г. цены предприятий-производителей повысились на 3,5%. Увеличение цен наблюдалось в обрабатывающей промышленности на 4,8%, горнодобывающей - на 2,4%. Промышленная продукция подорожала на 3,2%, услуги промышленного характера - на 6,3%.

 

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции

в процентах, прирост +, снижение -

 

Июль 2017г. к

Январь-июль

2017г.

к январю-июлю

2016г.

июню

2017г.

июлю

2016г.

декабрю

2016г.

декабрю

2015г.

Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера

-0,5

4,8

3,5

19,5

18,2

Промышленная продукция

-0,6

4,5

3,2

20,6

19,5

Средства производства

0,0

12,4

5,3

12,7

11,3

Продукция промежуточного потребления

-0,7

4,4

3,5

22,3

22,5

Потребительские товары

0,3

4,3

1,6

12,8

5,5

Услуги промышленного характера

0,3

7,4

6,3

10,2

6,4

 

За период с начала года цены предприятий-производителей на газ природный стали выше на 11,5%, топливо дизельное - на 10,5%, мазут - на 5,6%, уголь - на 4,2%, бензин - на 3,1%, нефть - на 2,4%, их снижение - на металлические руды на 5,5%, пропан и бутан сжиженные - на 0,9%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 30,2%, медь - на 7,1%, алюминий - на 4,7%, прокат черных металлов - на 1,3%, их снижение - на свинец на 5,6%, цинк - на 4,4%, благородные металлы - на 2,8%.

Повышение цен производителей наблюдалось на мясо скота на 6,7%, молочные продукты - на 4,7%, чай - на 4,2%, рис - на 2,4%, хлеб - на 1,5%, макаронные изделия - на 1,4%, их снижение - на крупы на 20%, муку ржаную - на 9,7%, пшеничную - на 2,2, масло растительное - на 7,6 %, сахар - на 3,8%.

 

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1 августа 2017, 16:19
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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